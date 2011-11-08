Kaeser Compressori celebra 40 anni in Italia con un modello di business innovativo e orientato alla crescita.

Quarantesimo anniversario e modello di business innovativo. Kaeser Compressori celebra 40 anni di attività in Italia, confermando la propria leadership nel settore dell’aria compressa grazie a un modello di business che unisce prodotti di alta qualità e servizi a valore aggiunto.

Nel 2024 l’azienda ha registrato un fatturato di 80 milioni di euro, con una crescita media annua del 10% negli ultimi dieci anni, consolidando il ruolo di riferimento nel mercato italiano.

In questo percorso, Kaeser ha introdotto la servitizzazione, passando da fornitore di prodotti a partner di servizi integrati, ridefinendo la relazione con i clienti e ampliando le opportunità competitive nel settore.

Oggi una parte significativa del business è rappresentata da servizi post-vendita, manutenzione tecnica specializzata, supporto continuo e soluzioni digitali per massimizzare efficienza e affidabilità operativa. Il modello di riferimento si evolve così da capex a opex, riducendo l’investimento iniziale pur garantendo performance elevate nel tempo.

Servizi e digitalizzazione al centro della crescita

“La servitizzazione conferma la solidità della nostra visione strategica e ci proietta verso il futuro con ambizione”, spiega Giovanni Micaglio, Amministratore Delegato di Kaeser Compressori Italia. L’azienda punta su efficienza energetica, digitalizzazione e formazione tecnica, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione premium e offrire soluzioni su misura per le imprese italiane.

Tra le innovazioni più significative rientrano piattaforme intelligenti come il controller SAM 4.0, che consente di monitorare e ottimizzare in tempo reale le prestazioni degli impianti, garantendo un utilizzo più sostenibile dell’aria compressa e riducendo costi operativi e impatto ambientale.

La proposta Kaeser Solution, strutturata in cinque pacchetti combinabili, integra prodotto e servizio, permettendo alle aziende di affrontare le sfide della competitività con soluzioni modulari e personalizzate.

Il mercato italiano: strategia e presenza locale

In Italia, Kaeser opera come organizzazione di vendita e assistenza, senza stabilimenti produttivi locali, portando sul mercato le soluzioni di alta qualità sviluppate in Germania.

I compressori Kaeser sono apprezzati per affidabilità e performance costanti, trovando impiego in numerosi settori: manifattura, meccanica, food & beverage, automotive, costruzioni, trattamento acque reflue e industria tessile.

Il mercato italiano rappresenta circa il 5% del fatturato totale del gruppo, con sette filiali principali a garantire rapidità di intervento e vicinanza al cliente. Modelli innovativi come il Pay-Per-Use (PPU) e il noleggio rendono le soluzioni più flessibili, in particolare per le PMI, vero motore dell’economia nazionale.

Innovazione, sostenibilità e servizio come leve competitive

L’evoluzione del modello di business riflette le esigenze delle aziende manifatturiere di ottimizzare processi, ridurre costi e migliorare sostenibilità. Kaeser investe in tecnologie digitali avanzate per il monitoraggio energetico e propone servizi strategici, combinando innovazione tecnologica e responsabilità ambientale.

L’integrazione tra prodotto e servizio rappresenta la chiave competitiva dell’azienda, creando nuove opportunità di sviluppo e consolidando la fiducia dei clienti. La celebrazione del quarantesimo anniversario a Bologna, nel novembre 2025, coinvolgerà la proprietà tedesca, il team italiano e la rete distributiva, valorizzando un percorso condiviso e anticipando le tendenze future del mercato dell’aria compressa.

Giovanni Micaglio Amministratore Delegato di Kaeser Compressori Italia.