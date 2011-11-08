skin link
HOMENewsAttualità

Kaeser Compressori festeggia 40 anni in Italia con innovazione e servizi avanzati

  • 19/09/2025
  • 59 volta/e

Kaeser Compressori celebra 40 anni in Italia con un modello di business innovativo e orientato alla crescita.

Kaeser Compressori celebra 40 anni in Italia con un modello di business innovativo e orientato alla crescita.

 

Quarantesimo anniversario e modello di business innovativo. Kaeser Compressori celebra 40 anni di attività in Italia, confermando la propria leadership nel settore dell’aria compressa grazie a un modello di business che unisce prodotti di alta qualità e servizi a valore aggiunto.

Nel 2024 l’azienda ha registrato un fatturato di 80 milioni di euro, con una crescita media annua del 10% negli ultimi dieci anni, consolidando il ruolo di riferimento nel mercato italiano.

In questo percorso, Kaeser ha introdotto la servitizzazione, passando da fornitore di prodotti a partner di servizi integrati, ridefinendo la relazione con i clienti e ampliando le opportunità competitive nel settore.

Oggi una parte significativa del business è rappresentata da servizi post-vendita, manutenzione tecnica specializzata, supporto continuo e soluzioni digitali per massimizzare efficienza e affidabilità operativa. Il modello di riferimento si evolve così da capex a opex, riducendo l’investimento iniziale pur garantendo performance elevate nel tempo.

Servizi e digitalizzazione al centro della crescita

La servitizzazione conferma la solidità della nostra visione strategica e ci proietta verso il futuro con ambizione”, spiega Giovanni Micaglio, Amministratore Delegato di Kaeser Compressori Italia. L’azienda punta su efficienza energetica, digitalizzazione e formazione tecnica, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione premium e offrire soluzioni su misura per le imprese italiane.

Tra le innovazioni più significative rientrano piattaforme intelligenti come il controller SAM 4.0, che consente di monitorare e ottimizzare in tempo reale le prestazioni degli impianti, garantendo un utilizzo più sostenibile dell’aria compressa e riducendo costi operativi e impatto ambientale.

La proposta Kaeser Solution, strutturata in cinque pacchetti combinabili, integra prodotto e servizio, permettendo alle aziende di affrontare le sfide della competitività con soluzioni modulari e personalizzate.

Il mercato italiano: strategia e presenza locale

In Italia, Kaeser opera come organizzazione di vendita e assistenza, senza stabilimenti produttivi locali, portando sul mercato le soluzioni di alta qualità sviluppate in Germania.

I compressori Kaeser sono apprezzati per affidabilità e performance costanti, trovando impiego in numerosi settori: manifattura, meccanica, food & beverage, automotive, costruzioni, trattamento acque reflue e industria tessile.

Il mercato italiano rappresenta circa il 5% del fatturato totale del gruppo, con sette filiali principali a garantire rapidità di intervento e vicinanza al cliente. Modelli innovativi come il Pay-Per-Use (PPU) e il noleggio rendono le soluzioni più flessibili, in particolare per le PMI, vero motore dell’economia nazionale.

Innovazione, sostenibilità e servizio come leve competitive

L’evoluzione del modello di business riflette le esigenze delle aziende manifatturiere di ottimizzare processi, ridurre costi e migliorare sostenibilità. Kaeser investe in tecnologie digitali avanzate per il monitoraggio energetico e propone servizi strategici, combinando innovazione tecnologica e responsabilità ambientale.

L’integrazione tra prodotto e servizio rappresenta la chiave competitiva dell’azienda, creando nuove opportunità di sviluppo e consolidando la fiducia dei clienti. La celebrazione del quarantesimo anniversario a Bologna, nel novembre 2025, coinvolgerà la proprietà tedesca, il team italiano e la rete distributiva, valorizzando un percorso condiviso e anticipando le tendenze future del mercato dell’aria compressa.

 

Giovanni Micaglio Amministratore Delegato di Kaeser Compressori Italia.

Giovanni Micaglio Amministratore Delegato di Kaeser Compressori Italia.

Se vuoi rimanere aggiornato su
Anniversari
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

Notizie correlate
Geotab supera 5 milioni di attivazioni globali grazie ad AI e dati analitici
Geotab supera 5 milioni di attivazioni globali grazie ad AI e dati analitici
  • 19/09/2025
Yale integra la telemetria wireless di serie su un’ampia gamma di carrelli
Yale integra la telemetria wireless di serie su un’ampia gamma di carrelli
  • 18/09/2025
IO-Link Day 2025 a Padova: innovazione e automazione industriale il 1° ottobre
IO-Link Day 2025 a Padova: innovazione e automazione industriale il 1° ottobre
  • 18/09/2025
World Solar Challenge 2025: Brunel e Twente vincono con celle solari AIKO
World Solar Challenge 2025: Brunel e Twente vincono con celle solari AIKO
  • 18/09/2025
Un quadro di bassa tensione, fino a 1.000 V in c.a., firmato da DKC
Un quadro di bassa tensione, fino a 1.000 V in c.a., firmato da DKC
  • 16/09/2025
FPT Industrial celebra i 50 anni Iveco con focus su innovazione e sostenibilità
FPT Industrial celebra i 50 anni Iveco con focus su innovazione e sostenibilità
  • 16/09/2025
CEVA Logistics lancia una soluzione di logistica inversa per batterie EV
CEVA Logistics lancia una soluzione di logistica inversa per batterie EV
  • 16/09/2025
Pittarello investe nel fotovoltaico: risparmio e sostenibilità grazie a Centrica
Pittarello investe nel fotovoltaico: risparmio e sostenibilità grazie a Centrica
  • 16/09/2025
Webinar Mayr: formazione tecnica sempre a portata di mano
Webinar Mayr: formazione tecnica sempre a portata di mano
  • 15/09/2025
il fatto
Elesa, manopole in super tecnopolimero
Elesa, manopole in super tecnopolimero

Elesa presenta le manopole zigrinate DT.464 e DT.653-AV, nate dal continuo impegno nell’ampliamento e miglioramento della gamma di componenti standard.

Banner ID 3848
Banner ID 3848
osservatorio
EFA Automazione, uno SCADA per il caseario
EFA Automazione, uno SCADA per il caseario

Anche il formaggio più rigorosamente nostrano, quello di Casearia Silvio Belladelli, ha bisogno di alta tecnologia per soddisfare le esigenze di qualità del mer...

ABB e M.E.P. Pellegrini: gru da record
ABB e M.E.P. Pellegrini: gru da record

Dalla sinergia tra ABB e M.E.P. Pellegrini nasce una gru off-shore da 56 m: tecnologie avanzate, sicurezza e progettazione su misura.

Hexagon, il tempo che vale davvero
Hexagon, il tempo che vale davvero

Hexagon: metrologia e programmazione CAM diventano autonome e più accessibili, liberando tempo per attività strategiche e a maggior valore aggiunto.

test
TopSolid, dalla parte di chi produce
TopSolid, dalla parte di chi produce

TopSolid presenta la nuova release 7.19, puntando su integrazione, strumenti smart, flessibili e orientati alla collaborazione. Tante le novità da scoprire.

top trend
CNC, il cuore intelligente delle macchine
CNC, il cuore intelligente delle macchine

I controlli numerici rappresentano molto più di un semplice sistema di comando. Le soluzioni di FANUC, HEIDENHAIN, Mitsubishi Electric e Siemens.

Articoli più letti
Tecnologie Alimentatori a marchio Philips e sorgenti luminose a LED distribuiti da TME
Attualità Lo stabilimento SKF di Massa taglia il traguardo della decarbonizzazione
Tecnologie SKF a EMO 2025: cuscinetti UltraFast e soluzioni Extreme per mandrini veloci
Attualità I vertici della Regione Emilia-Romagna in visita allo stabilimento Datalogic
Attualità SolidWorld: dalle prime fasi della commessa fino al pezzo finale certificato
Video
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Voci da Ipack-Ima 2025
Voci da Ipack-Ima 2025
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Festo - 100 anni di innovazione
Festo - 100 anni di innovazione
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
Protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo 2025
Protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo 2025
MMC Italia e la collaborazione con Mafalda Industries
MMC Italia e la collaborazione con Mafalda Industries
Tecnologie e trend all’Italian Machine Vision Forum 2024
Tecnologie e trend all’Italian Machine Vision Forum 2024
MEWA - Sempre curati e perfetti. Anche al lavoro si può
MEWA - Sempre curati e perfetti. Anche al lavoro si può