Thales, che opera nell’ambito della tecnologia e sicurezza informatica, collabora con il produttore di pneumatici Michelin. Grazie alla piattaforma “Sentinel Software monetization” di Thales, Michelin è ora in grado di proteggere la proprietà intellettuale del suo software e distribuirlo ai clienti di tutto il mondo.

Il software TameTire

L’attività di Michelin, uno dei più grandi e riconosciuti produttori di pneumatici al mondo, noto perché i suoi pneumatici sono montati su qualsiasi mezzo, dalle biciclette alle navette spaziali, si sta focalizzando sulle revenue prodotte dai suoi software proprietari come TameTire.

Questo software consente alle case automobilistiche e ai team di sport motoristici di simulare con un alto livello di precisione le prestazioni degli pneumatici nel mondo reale.

Utilizzando algoritmi complessi, TameTire prevede come gli pneumatici si comportano in situazioni diverse, come reazione a forze, coppie e temperature, in modo da aiutare i produttori a produrre modelli di auto più maneggevoli e a costi ridotti, oltre a consentire ai team di sport motoristici di testare e mettere a punto le configurazioni dei loro veicoli in un ambiente più comodo e sicuro.

L’utilizzo di Sentinel

TameTire è solo uno dei numerosi prodotti di simulazione che Michelin implementa e protegge con l’utilizzo di Thales Sentinel. Altri includono Canopy, che fornisce simulazioni del tempo sul giro, la modellazione dei veicoli e l’esplorazione della configurazione in tempi record, utilizzando la potenza del cloud computing e un risolutore di collocazione proprietario; e SiMiX, una soluzione che fornisce set di dati per i produttori di veicoli, team di corse e industrie automobilistiche che forniscono componenti, come pneumatici, telai e sospensioni.

Damien Bullot, Vice President Software Monetization di Thales, ha commentato: “Considerando che il software di Michelin è complesso e proprietario, abbiamo riconosciuto la necessità di mettere loro a disposizione una piattaforma di licenza agile che fosse facile da implementare e in grado di proteggere dal furto di proprietà intellettuale”.

“Thales Sentinel gestisce tutte le licenze software di Michelin in un’unica soluzione completamente compatibile con l’infrastruttura di Michelin. Siamo lieti di vedere le efficienze operative e la crescita dei ricavi derivanti da questa collaborazione”, ha aggiunto Bullot.

La collaborazione con Thales

“Essendo un’organizzazione la cui reputazione si basa sulla qualità, concentrarci sulla qualità è stato essenziale per noi quando abbiamo ampliato la nostra attività verso offerte basate su software”, ha dichiarato Pierre-Yves Mauriere, Product Owner di TameTire presso Michelin.

“Siamo il leader di mercato indiscusso per questo tipo di soluzione e la collaborazione con Thales ci ha garantito non solo di poter proteggere questa preziosa proprietà intellettuale del software, ma anche di offrire un nuovo modello di business in abbonamento e di scalare il nostro flusso di entrate basato su licenze. Affidarci alla piattaforma Sentinel ci consente di concentrarci sull’ulteriore innovazione del nostro software e sulla creazione di valore per i nostri clienti”, ha concluso Mauriere.

Michelin si affida alla capacità di Sentinel di concedere in licenza il software on-premise, nel cloud e in qualsiasi combinazione dei due. Mentre TameTire viene in genere distribuito offline o in un ambiente ibrido, Canopy e SiMiX vengono distribuiti esclusivamente nel cloud, sfruttando il Sentinel Cloud License Manager.