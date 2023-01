Nadella Group pluripremiato sia con il CEO sia con il China Awards 2022

Liviana Forza, CEO di Nadella Group.

Azienda storica nella movimentazione meccanica di precisione e a capo dell’omologo gruppo internazionale, Nadella è partner riconosciuto per la fornitura di soluzioni e sistemi integrati di movimentazione.

In 90 anni di storia, ha realizzato un costante percorso di crescita, ampliando la propria offerta tecnologica e la propria organizzazione globale in linea con le esigenze dei mercati per una sempre maggiore automazione ed efficienza, raggiungendo, nel 2022, il traguardo storico di 100 milioni di euro di fatturato.

I miglioramenti nello sviluppo di prodotto, il rafforzamento dell’ingegneria e l’inserimento di nuove risorse in Europa e in Cina hanno contraddistinto il piano di sviluppo dell’azienda negli ultimi due anni. In particolare, la Cina è il terzo mercato per il gruppo, dopo Italia e Germania, e rappresenta il 10% del fatturato, con una filiale produttiva e commerciale.

Espressione dell’eccellente lavoro svolto nel 2022 e del rinnovamento del Gruppo, sono stati due importati riconoscimenti conferiti al gruppo e al suo CEO, Liviana Forza.

Il primo è stato ottenuto durante il Business Leaders Summit 2022 a Milano, partecipando all’ottava edizione del CEO Italian Summit & Awards. L’evento ha registrato la partecipazione di oltre 200 tra amministratori delegati e imprenditori italiani e il CEO di Nadella Group, Liviana Forza, si è posizionata tra i primi 15 “Capitani d’impresa” più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes.

Nell’ambito della scelta dei migliori CEO del 2022, quest’anno Forbes ha posto l’accento sulle sfide che il contesto globale propone in alcune aree strategiche del management. Due i principali criteri seguiti per la scelta dei vincitori: i valori che guideranno il futuro, a partire dalla sostenibilità, e le sfide che il management deve affrontare, dalla leadership alla collaborazione, dalla valorizzazione del talento all’innovazione.

Il secondo importante riconoscimento è arrivato dai China Awards 2022 con il premio “Creatori di Valore”, consegnato a Liviana Forza, CEO del Gruppo dal 2019, durante la serata del 14 dicembre 2022 al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.

I China Awards sono una premiazione annuale delle aziende italiane che meglio hanno colto le opportunità del mercato cinese e delle aziende cinesi che meglio hanno colto le opportunità del mercato italiano. L’obiettivo dell’evento è quello di comunicare l’importanza che l’internazionalizzazione riveste per le imprese italiane e cinesi, ponendo l’accento sui benefici che derivano dai flussi di capitali, persone, idee, beni e servizi tra Italia e Cina.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Italia-Cina e Class Editori, in partnership con la Camera di Commercio Italiana in Cina, è patrocinato dalla Camera di Commercio italo cinese e, nelle varie edizioni, ha goduto del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico.