Schaeffler diventa “anchor partner” di Startup Autobahn

Uwe Wagner (al centro), Chief Technology Officer in Schaeffler, Sascha Karimpour (a sinistra), Managing Director di Plug & Play Germany, e Prof. Dr. Ing. Tim Hosenfeldt (a destra), Senior Vice President of Research and Innovation and Corporate Technology in Schaeffler, non vedono l’ora di iniziare la “anchor partnership”.

Schaeffler è un nuovo “anchor partner” della piattaforma di innovazione Startup Autobahn di Stoccarda. Questa piattaforma riunisce aziende affermate e startup con l’obiettivo di sviluppare nuove tecnologie e portarle sul mercato più rapidamente. In qualità di “anchor partner”, Schaeffler sta creando una rete insieme a diverse startup che abbraccia i cluster di innovazione dell’azienda: “Idrogeno e Transizione energetica”, “Mobilità elettrica e automatizzata”, “Robotica e IoT”, “Tecnologie dei cuscinetti”, “Scienza dei materiali e delle superfici” e “Intelligenza artificiale”.

“Come fornitore globale nei settori Automotive e Industrial, vogliamo essere pionieri del movimento per far progredire il modo in cui il mondo si muove. Startup Autobahn è perfetta per Schaeffler ed è un’importante pietra miliare nella nostra strategia di innovazione. La nostra cooperazione strategica con le startup ci permette di identificare i mercati in crescita, migliorare il nostro core business insieme a partner forti e offrire tecnologie future innovative e sostenibili”, spiega Uwe Wagner, Chief Technology Officer in Schaeffler.

Startup Autobahn, che è stata fondata nel 2016 e ora comprende più di 30 partner, offre una rete di 30.000 startup. Da quando la piattaforma è stata creata, sono stati sviluppati più di 320 progetti pilota. Oltre alla sua sede centrale a Stoccarda, la rete ha anche sedi in Cina, India e Singapore.

“Siamo estremamente felici di dare il benvenuto a Schaeffler come nuovo ‘anchor partner’ della nostra piattaforma. In qualità di fornitore leader mondiale nei settori Automotive e Industrial, Schaeffler porta oltre sette decenni di esperienza nel campo del movimento e della mobilità”, dichiara Sascha Karimpour, Managing Director di Plug & Play Germany e co-fondatore di Startup Autobahn.

“È chiaro che il suo variegato portafoglio di prodotti e sistemi aprirà preziose opportunità per le startup. In collaborazione con startup, OEM e altri partner, nuove idee e tecnologie possono essere sviluppate al livello successivo per essere implementate in nuovi servizi, prodotti e processi. Non vediamo l’ora di iniziare”, aggiunge Sascha Karimpour.

Manager ed esperti dei dipartimenti specializzati di Schaeffler selezionano le startup appropriate in base ai cluster di innovazione. I progetti pilota vengono poi sviluppati insieme e, nella fase successiva, presentati a un vasto pubblico durante l’evento Expo Day che si tiene due volte all’anno. L’obiettivo successivo è quello di lavorare congiuntamente allo sviluppo continuo di questi progetti pilota per raggiungere la maturità di mercato.

L’ampio spettro della rete di partner è un aspetto particolarmente attraente: “Fornisce un luogo per incontrare i clienti esistenti e un gran numero di fornitori, nonché nuovi partner e aziende interessanti che hanno le tecnologie rilevanti per noi. In particolare, vediamo l’ulteriore digitalizzazione dei nostri prodotti e processi di produzione come fonte di grandi opportunità di innovazione, sia per il settore Automotive che Industrial”, spiega il Prof. Dr. Ing. Tim Hosenfeldt, Senior Vice President of Research and Innovation and Corporate Technology.

Schaeffler vede grandi opportunità soprattutto nella digitalizzazione dei propri prodotti e processi produttivi. Foto: ©Schaeffler