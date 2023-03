SENSOR+TEST 2023: a Norimberga, dal 9 all’11 maggio, la fiera della strumentazione

A soli due mesi dall’apertura, i preparativi per SENSOR+TEST, che si terrà dal 9 all’11 maggio 2023, sono in pieno svolgimento. La principale fiera internazionale dedicata alla tecnologia dei sensori, alla misurazione e al collaudo si terrà nuovamente presso il centro espositivo di Norimberga.

All’Innovation Dialog sono attesi più di 350 espositori. Con la progressiva revoca di molte restrizioni legate al Coronavirus in tutto il mondo, anche l’interesse degli espositori internazionali, in particolare, è cresciuto notevolmente.

“A maggio accoglieremo nuovamente i nostri espositori e visitatori nei padiglioni della NürnbergMesse”, afferma Holger Bödeker, Amministratore Delegato di AMA Service GmbH. “Attualmente, ci aspettiamo più di 350 espositori nei padiglioni 1 e 2 quest’anno. Anche se questo non ci porta del tutto ai numeri pre-Coronavirus, SENSOR+TEST non perderà nulla in termini di attrattività, anzi guadagnerà con i numerosi highlight”.

Positiva anche la partecipazione di espositori internazionali. Oltre alla Svizzera, da cui proviene la maggior parte delle aziende da ormai molti anni, a maggio sarà presente un gran numero di aziende britanniche. Anche diverse aziende e delegazioni dalla Cina hanno confermato la propria partecipazione.

Grazie al grande interesse che suscita SENSOR+TEST, il padiglione 1 è già completamente pieno. “Ci sono ancora degli stand disponibili nel padiglione 2, ma consigliamo agli interessati di non aspettare troppo a registrarsi, poiché numerose altre aziende tedesche e dall’estero sono in lista per presentare le proprie innovazioni a Norimberga”, sollecita Bödeker.

Il programma di SENSOR+TEST

L’ampio programma di supporto, che già da molti anni caratterizza SENSOR+TEST, sarà nuovamente accompagnato da forum e conferenze di prim’ordine nel 2023. “La qualità è molto alta grazie alla nuova gamma di proposte da parte di un panel di esperti, di cui beneficeranno soprattutto i visitatori della fiera”, spiega Bödeker.

Ai forum, che si terranno durante i tre giorni della manifestazione, gli espositori presenteranno i loro nuovi sviluppi, prodotti e possibilità di applicazione. L’ingresso per i visitatori è gratuito.

Ma c’è di più: gli interessati che non possono essere presenti in loco avranno la possibilità di assistere a tutte le presentazioni dal vivo oppure online dopo l’evento. Il motto del forum della conferenza del 9 maggio 2023 è “Sensors and Measurement Technology for New Energies”.

Il programma di quest’anno include per la prima volta una “Job Lounge”. Qui, il giorno 11 maggio, gli espositori di SENSOR+TEST si presenteranno al pubblico con i loro argomenti riguardanti il mondo delle risorse umane. Il programma è completato dalla “Job Fair” e dal “Career Center”, dove ingegneri e studenti di discipline tecniche riceveranno suggerimenti da parte di professionisti delle risorse umane, riguardo al mondo del lavoro.

Il congresso SMSI 2023

Dall’8 all’11 maggio 2023, la SMSI 2023-Sensor and Measurement Science International Conference si terrà per la prima volta come evento in presenza a Norimberga, dopo aver riunito nel 2021 solo digitalmente numerosi scienziati, sviluppatori ed esperti nazionali e internazionali.

“Quest’anno, i partecipanti potranno apprezzare in particolar modo la simbiosi con la fiera in parallelo, dove potranno continuare il loro dialogo sull’innovazione”, è convinto Bödeker. SMSI 2023 comprende i tre blocchi tematici “Sensors and Instrumentation”, “Measurement Science” e “System of Units and Metrological Infrastructure”.

Il nuovo formato mette in collegamento tutti: rappresentanti nazionali e internazionali della ricerca, della scienza, dell’industria e delle istituzioni governative. La conferenza SMSI fornisce una piattaforma per lo scambio degli ultimi risultati della ricerca. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.smsi-conference.com.

Digitali anche nel 2023

SENSOR+TEST si concentra ancora una volta sulla comunicazione dell’innovazione. Pertanto, già in questi giorni, sul sito della manifestazione è disponibile un’anteprima dell’intera gamma di innovazioni, prodotti e argomenti che verranno presentati in fiera.

A ciò si aggiungono newsletter periodiche, che richiamano l’attenzione sulle tecnologie offerte dagli espositori, nonché tramite i canali dei social media, in cui vengono forniti rapporti continui e aggiornati, prima, durante e dopo l’evento.

Le porte di SENSOR+TEST 2023 saranno aperte dalle 9:00 alle 17:00 per tutti i tre giorni della manifestazione. Coloro che desiderassero visitare la fiera, dovranno registrarsi in anticipo online al seguente link https://www.sensor-test.de/en/visitors/exhibition-ticket/. Non ci sarà alcuna possibilità di acquistare i ticket in loco.

Per I visitatori c’è anche la possibilità di ottenere un voucher per un ingresso gratuito, se invitati da un’azienda espositrice o aderendo a una delle promozioni speciali. “Visitare SENSOR+TEST è un’ottima occasione per conoscere le ultime innovazioni nel mondo degli strumenti di misura. Siamo felici di potervi invitare all’Innovation Dialog a Norimberga!”, conclude Bödeker.