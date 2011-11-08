Un operatore con visore AR interagisce con un modello digitale di un impianto industriale: è il tipo di tecnologia al centro di SPS Italia On Tour, il 25 marzo in Masmec a Modugno (Bari), sul tema della sensitive factory.

Intelligenza artificiale, machine vision, robotica, interfacce uomo-macchina e sensoristica smart: il 25 marzo la sede di Masmec a Modugno, alle porte di Bari, ospita la seconda tappa di SPS Italia On Tour con un programma dedicato alla sensitive factory, la fabbrica che raccoglie dati in tempo reale, ottimizza i processi e valorizza il know-how per rafforzare la competitività delle imprese manifatturiere. L’ingresso è gratuito con registrazione.

Masmec: robotica, digital twin e Industrial IoT nella Puglia manifatturiera

Masmec è un’azienda pugliese fondata nel 1988, con circa 300 dipendenti e un fatturato di 40 milioni di euro, specializzata in robotica e meccatronica per i settori automotive e biomedicale. Progetta e realizza sistemi automatici di assemblaggio e test per clienti multinazionali, con stabilimenti in Europa, America e Asia.

Ha digitalizzato i propri processi integrando digital twin, realtà virtuale e aumentata e Industrial IoT lungo l’intero ciclo di vita degli impianti: il debug software che prima richiedeva settimane viene oggi completato in pochi giorni grazie ai gemelli digitali, mentre la realtà aumentata supporta operatori e clienti nelle fasi di montaggio, formazione e manutenzione.

È anche parte del Comitato Scientifico di SPS Italia, confermando il proprio ruolo di riferimento nell’ecosistema industriale italiano.

Cos’è la sensitive factory e perché è la prossima frontiera della manifattura

“SPS Italia On Tour approda in Puglia, regione dinamica, caratterizzata da una forte vocazione manifatturiera”, osserva Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia. “Questo appuntamento conferma la sinergia con il gruppo di lavoro e il valore della collaborazione tra imprese nell’ecosistema industriale”.

L’evento coinvolge fornitori di tecnologia e realtà produttive del territorio, con l’obiettivo di tradurre i temi dell’innovazione in confronto applicativo concreto.

“La sensitive factory rappresenta un’evoluzione naturale del nostro percorso di innovazione”, aggiunge Daniela Vinci, CEO di Masmec: “una fabbrica che, grazie all’integrazione intelligente di dati, IA, robotica e sensoristica, supporta le decisioni, migliora la qualità e valorizza il patrimonio di competenze delle persone”.

Da Bologna a Bari a Vercelli: il calendario di SPS Italia On Tour verso Parma

SPS Italia On Tour è il percorso di avvicinamento a SPS Italia, la fiera dell’automazione e del digitale per l’industria intelligente, in programma a Parma dal 26 al 28 maggio 2026. Il viaggio è iniziato a Bologna e prosegue con la tappa barese. La prossima fermata sarà il 28 aprile a Vercelli, presso l’Amazon European Operations Innovation Lab, con focus su AI, robotica, automazione e gestione energetica per le Operations 5.0.