All’Expo di Osaka, in Giappone, un progetto coordinato dall’Università di Firenze su medicina di precisione, robotica e benessere sociale.

Eccellenza scientifica toscana protagonista in Giappone. La ricerca italiana conquista il palcoscenico internazionale con T-POWER: Life Sciences Made in Tuscany, il progetto coordinato dall’Università di Firenze che sarà presentato il 17 e 18 luglio nel Padiglione Italia all’Expo di Osaka.

Un’iniziativa che unisce tecnologia d’avanguardia, salute e arte, rappresentando l’eccellenza scientifica del nostro Paese.

Un partenariato di eccellenza per l’innovazione biomedica

Il progetto vede l’Università di Firenze alla guida di un partenariato strategico che coinvolge i principali atenei toscani: Università di Pisa, Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto Nazionale di Ottica (CNR-INO).

T-POWER trae ispirazione dal Tuscany Health Ecosystem (THE), finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta nel panorama italiano un modello unico di cooperazione tra alta formazione, istituzioni scientifiche, imprese, sistema sanitario e comunità.

Tre pilastri fondamentali per il futuro della medicina

Le colonne portanti del progetto si articolano su tre ambiti strategici: innovazione in diagnostica di precisione e medicina personalizzata, tecnologie robotiche e soluzioni assistive, oltre a progetti dedicati al benessere sociale e all’inclusione. Un approccio integrato che risponde alle tre priorità dell’Expo di Osaka: saving lives, empowering lives e connecting lives.

Installazione permanente e showcase tecnologico

All’interno del Padiglione Italia, lo spazio T-POWER ospiterà un’installazione video permanente, curata dall’Università di Firenze, che illustrerà il modello toscano per un ecosistema integrato di Life Sciences. Il filmato rappresenterà l’avanzamento tecnologico e scientifico delle Life Sciences toscane, integrando elementi storico-artistici e peculiarità del territorio.

I visitatori potranno conoscere ed esplorare le innovazioni biomediche grazie all’esposizione dei prototipi coordinata dall’Università di Pisa, che sarà possibile vedere in azione attraverso presentazioni mattutine condotte dai ricercatori dei partner di progetto.

Workshop e collaborazioni internazionali

Nel pomeriggio, lo spazio T-POWER ospiterà incontri e workshop tematici coordinati dal CNR di Pisa, dedicati a ricerca oncologica, neuroscienze, radioterapie avanzate, invecchiamento attivo e medicina di precisione. Questi momenti rappresenteranno occasioni di scambio e collaborazione con università, centri di ricerca e aziende giapponesi, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo scientifico internazionale e promuovere nuove sinergie.

Hub globale per le sfide sanitarie del futuro

T-POWER si propone come hub di connessione globale, promuovendo soluzioni condivise per le sfide sanitarie del futuro, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Un progetto che non solo rappresenta l’eccellenza italiana nel campo delle Life Sciences, ma che pone le basi per future collaborazioni internazionali strategiche nel settore dell’innovazione biomedica.