I panni 3M™ rimuovono i microbi istantaneamente, inclusi i virus come il Sars-CoV-2

3M ha presentato una nuova tecnologia innovativa chiamata 3M™ panni per la rimozione microbica istantanea, che utilizza una tecnologia unica e brevettata per rimuovere istantaneamente il 99,9% dei microbi dalle superfici dure e non porose. Mentre i disinfettanti uccidono i germi, si lasciano dietro i microbi morti creando un terreno fertile per altri germi.

I panni 3M™ per la rimozione microbica istantanea intrappolano, trattengono e rimuovono rapidamente i microbi, in pochi secondi, dalle superfici dure e non porose usando solo acqua.

“Può sembrare una magia, ma la scienza dietro i nuovi panni 3M™ per la rimozione microbica istantanea è solida”, dichiara Zach Doebler, Senio Application Engineer della divisione 3M Commercial Solutions. “Questo prodotto permette agli utenti di trasformare l’acqua in una potente soluzione di pulizia per la rimozione di microbi come il Sars-CoV-2 – il virus che causa il Covid-19 – quando è combinato con la tecnologia di questo nuovo panno”.

Il rivestimento dei panni 3M™ per la rimozione microbica istantanea possiede una carica netta positiva, mentre la maggior parte dei microbi possiede una carica netta negativa. Una volta che i panni sono combinati con l’acqua, questa agisce come condotto tra queste cariche.

I microbi vengono intrappolati istantaneamente all’interno della salvietta, eliminando virtualmente la contaminazione incrociata e permettendo all’utente di rimuoverli senza usare un prodotto chimico. Nessun prodotto chimico significa nessun odore, residui irritanti, preoccupazioni per la degradazione della superficie o lunghi tempi di permanenza.

“Sfruttando la nostra tecnologia brevettata, gli utenti possono rimuovere con fiducia le minacce che non possono vedere – come batteri, virus e spore – utilizzando una sola salvietta su più superfici dure non porose, senza praticamente alcuna contaminazione incrociata”, spiega Doebler.

“Mentre tutti noi facciamo la nostra parte per ridurre la diffusione del Covid-19 e ci prepariamo ad abbracciare una nuova normalità, l’utilizzo di strumenti più efficienti ed efficaci, come i panni 3M™ per la rimozione microbica istantanea, aiuterà le strutture a riaprire e rimanere aperte con fiducia”, conclude Doebler. Per ulteriori informazioni, visitare 3mitalia.it/rimozione-microbi.