Festo: 100 anni di automazione innovativa

di Alfonso Pinna

Con il motto “Automation for a World in Motion”, Festo si prepara a celebrare un traguardo significativo alla fiera SPS Italia 2025, presentando il proprio percorso di innovazione nell’automazione industriale. L’azienda riflette su un secolo di successi e responsabilità sociale, sottolineando il suo impegno verso un futuro sostenibile.

La storia di Festo inizia nel 1925 con la produzione di macchine per la lavorazione del legno. Nel 1939 apre la prima sede a Esslingen am Neckar, mentre la sua espansione internazionale prende il via nel 1956 con l’apertura della prima filiale in Italia. Questo percorso centenario ha trasformato l’azienda in un leader nell’automazione industriale, sempre orientata verso l’innovazione e la sostenibilità.

“AUTOMATION FOR A WORLD IN MOTION”: LA VISIONE FESTO

Con questo motto ispirazionale, Festo si presenta come partner strategico nella transizione industriale. L’azienda adotta un approccio sistemico e interdisciplinare, sviluppando soluzioni che rendono le imprese più digitalizzate e sostenibili. Questo impegno riflette non solo il DNA innovativo dell’impresa, ma anche la sua responsabilità verso un futuro sostenibile.

INCREDIBLE MACHINE: VIAGGIO NELL’AUTOMAZIONE

Dopo l’anteprima di Hannover Messe, l’Incredible Machine è protagonista anche a SPS Italia 2025. Questa straordinaria piattaforma racconta il passato e il futuro del movimento attraverso la tecnologia dell’automazione. Al centro dell’installazione, l’eMotionButterfly di Festo funziona come elemento iniziatore di un affascinante viaggio nell’automazione: proprio come il battito d’ali di una farfalla può innescare una catena di movimenti, anche un piccolo impulso può generare cambiamenti industriali significativi.

La piattaforma Incredible Machine porta gli spettatori nell’affascinante viaggio dedicato alla storia e alla tecnologia Festo.

DALL’AUTOMAZIONE ELETTRICA ALLA DIGITALIZZAZIONE

Allo stand Festo, situato nel padiglione 3, stand H022, i visitatori sono immersi in un’esperienza disegnata per condividere l’impegno verso l’innovazione esplorando soluzioni all’avanguardia.

La movimentazione elettrica è il focus dello stand, con soluzioni progettate per ottimizzare i processi produttivi e migliorare l’efficienza operativa.

A questo si aggiunge l’intelligenza artificiale della piattaforma Festo AX Controls, che rappresenta un’innovazione distintiva, per la sua capacità di esaltare il controllo e aprire ai paradigmi più evoluti di manutenzione prescrittiva.

L’approccio integrato “Dal prodotto fisico al cloud” riflette la prospettiva di presidio tecnologico, oltre a sostenibilità ed efficienza energetica che si consolidano come valori fondamentali alla guida delle diverse iniziative aziendali.

Durante la fiera, infatti, sono in mostra anche le soluzioni hardware e software volte, da un lato, a ridurre l’impatto ambientale dei processi industriali, e, dall’altro, a incrementare la sicurezza degli impianti.

La Safety rappresenta un tema altrettanto primario. Tramite appositi display dinamici, è possibile vedere come le soluzioni proposte non solo ottimizzano i processi, ma garantiscono un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

In questo contesto di innovazione e responsabilità, l’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per i professionisti del settore che possono scoprire come Festo stia plasmando il futuro dell’automazione industriale, combinando innovazione tecnologica e responsabilità sociale per creare nuove opportunità nel mondo produttivo.

Obiettivo di Festo è essere punto di riferimento per l’automazione in tutte le tecnologie.

FESTO E LEAS, COLLABORAZIONE PER L’INDUSTRY 5.0

Nel corso dei suoi 100 anni di innovazione, Festo ha collaborato con aziende all’avanguardia per affrontare le sfide moderne dell’automazione. Un esempio concreto dell’impegno di Festo verso l’innovazione è la collaborazione con LEAS (video dedicato alla collaborazione Festo-LEAS), azienda che sta ridefinendo la sostenibilità nelle linee produttive. Attraverso l’integrazione delle tecnologie Festo, LEAS implementa soluzioni innovative di saldatura automatizzata e robotica, contribuendo a realizzare un’industria più efficiente e responsabile, in linea con i principi dell’Industry 5.0. ©TECNELAB

Festo vi aspetta a SPS Italia. Scaricate da mobile la vostra Festo Friends Card inquadrando il QR Code.