A&T Nordest favorisce la crescita competitiva delle imprese

Dall’ideale al fattibile, la fiera A&T Nordest si conferma la piattaforma che favorisce la crescita competitiva delle imprese e il trasferimento tecnologico dai centri di ricerca e universitari alle applicazioni industriali. Si è chiusa con questo messaggio la prima edizione di A&T Nordest, la fiera dedicata all’innovazione in ottica industria 4.0 e 5.0.

Il comparto industriale del Nordest ha una forte capacità attrattiva a livello nazionale e internazionale e infatti la fiera ha richiamato a Vicenza 264 espositori da Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige, resto d’Italia ed estero e contato più di 10.000 presenze. In vetrina oltre 2.000 tecnologie dedicate a produzione, ricerca e sviluppo, misure e prove, intralogistica e additive manufacturing.

Ma, al di là dei numeri, estremamente positivi per questa prima edizione, sono stati i temi posti nelle tavole rotonde e nei convegni ad aver attirato l’interesse di imprenditori, istituzioni, associazioni di categoria e mondo accademico, rappresentato da tutte le Università del territorio. Perché lo sviluppo e l’introduzione delle nuove tecnologie digitali, dalla robotica alla logistica collaborativa, l’intelligenza artificiale applicata all’industria, impongono un nuovo paradigma.

Se da un lato le imprese non possono essere lasciate sole ad affrontare un’evoluzione costante e sempre più veloce, d’altro canto hanno bisogno di strumenti che favoriscano la cooperazione, la condivisione delle conoscenze e l’aumento delle dimensioni aziendali.

In sintesi, c’è la necessità di fare sistema tra tutti i portatori di interesse e creare un ecosistema diffuso dell’innovazione con ricadute positive sulla competitività industriale, sull’attrazione di talenti e sul posizionamento internazionale del territorio.

La fiera del Nordest

“La twin transition non è più un’opzione e, forse, nemmeno più un fattore competitivo. Sostenibilità e digitalizzazione sono ormai dei requisiti di base per fare impresa e per contribuire allo sviluppo dei territori. C’è una consapevolezza diffusa rispetto a questi temi e lo dimostra la straordinaria risposta delle imprese, degli atenei e delle categorie economiche alla proposta di A&T a Vicenza”, afferma il CEO di A&T, Luciano Malgaroli.

“Colgo da parte delle aziende, oltre all’orgoglio di presentare le rispettive innovazioni, la volontà di un confronto continuo con le università, con i centri di ricerca, con le istituzioni. Del resto, nell’economia della conoscenza, sono gli ecosistemi complessi a garantire una crescita costante - delle imprese e dei territori - con ricadute benefiche e ben distribuite sull’economia, sul lavoro e sulla società”, aggiunge Malgaroli.

Un cantiere aperto, dunque, in cui A&T si pone come piattaforma di marketing territoriale per attrarre a Nordest imprese, capitali e portatori di interesse dall’Italia e dall’estero. Lo ha dimostrato in questa tre giorni della prima edizione anche grazie al forte contributo del Comitato Scientifico Industriale (CSI) guidato da Alberto Baban.

Tramite gli atenei, il CSI ha reso evidenti le sfide connesse al trasferimento tecnologico dal mondo accademico a quello industriale. L’ampio programma di convegni e tavole rotonde ha portato a discutere di questi temi più di 80 relatori qualificati tra cui esperti, imprenditori, rappresentanti delle categorie economiche e accademici gli atenei di Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Aumentare le competenze 4.0 e 5.0 e promuovere una cultura di impresa che guardi in modo strategico alle tecnologie digitali anche in chiave di sviluppo sostenibile rimangono tra gli obiettivi di A&T che ha cercato e ottenuto il supporto di sei Ambassador dell’innovazione.

Gennaro D’Andrea di Lincotek, Massimiliano Giuffrida di Fincantieri, Alfredo Maglione di Optoi, Antonello Mordeglia di Danieli Automation, Massimiliano Tesser di Came e Federico Visentin di Mevis hanno testimoniato la concreta possibilità di come le aziende possano introdurre nuovi modelli organizzativi e tecnologie innovative.

Oltre all’evento di apertura in cui è stata presentata la ricerca “La trasformazione digitale delle PMI Italiane: spunti e riflessioni sul Nord-Est”, realizzata dall’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, in evidenza il dimostratore di intelligenza artificiale dedicato alla manifattura realizzato dagli esperti dell’Università di Verona e il vasto programma di workshop organizzati dagli espositori.

Molto apprezzato anche lo Startup village, che ha ospitato 13 startup innovative, provenienti da tutta Italia, legate alle filiere automotive, meccatronica, sport system, IT, fashion. Un importante plus per i visitatori industriali che hanno avuto l’opportunità di scoprire progetti d’innovazione e valutare opportunità di business e partnership.