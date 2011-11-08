ACM KÄLTE KLIMA e la sua divisione dedicata al noleggio, sono un punto di riferimento nella climatizzazione industriale e nella refrigerazione di processo.

Da oltre vent’anni ACM KÄLTE KLIMA è un punto di riferimento nella climatizzazione industriale e nella refrigerazione di processo. Situata in provincia di Padova, l’azienda progetta e produce refrigeratori, pompe di calore reversibili, Roof-Top e unità di trattamento aria, combinando innovazione, flessibilità e una struttura produttiva avanzata.

La solidità di ACM nasce dall’integrazione tra tecnologie proprietarie e un team di tecnici altamente specializzati, capaci di seguire ogni fase: dalla progettazione alla realizzazione, fino al collaudo.

BRENTA RENT, la divisione dedicata al noleggio

Accanto alla produzione, ACM ha sviluppato BRENTA RENT, la divisione dedicata al noleggio. La flotta supera oggi le 150 unità, dai 15 kW a oltre 1 MW, pensate per esigenze temporanee, stagionali o emergenziali. Tutte le macchine sono progettate internamente, dotate di controllo da remoto e disponibili anche come usato garantito.

Il servizio comprende sopralluoghi in tutta Italia, prenotazioni anticipate e la possibilità di mantenere l’unità in fermo macchina fino alla spedizione, con una tariffa simbolica di disponibilità.

Uno scambiatore intermedio che assicura affidabilità anche in situazioni estreme

Tra le soluzioni più innovative sviluppate da ACM spicca lo scambiatore intermedio, progettato per garantire massima affidabilità anche con temperature esterne estreme e in qualsiasi condizione del fluido. Questa tecnologia è stata recentemente impiegata in un intervento di shock termico dei massetti in una scuola del Friuli-Venezia Giulia, confermando la versatilità e la robustezza del sistema.

L’innovazione viaggia con ACM da MCE a CHILLVENTA

In occasione di MCE Mostra Convegno Expocomfort 2026, ACM ha mostrato la serie SCAED con refrigerante R454B a basso GWP, disponibile fino a 570 kW, insieme a un Roof-Top con lo stesso gas refrigerante e a un gruppo frigorifero da circa 30 kW con refrigerante R32. L’azienda sarà presente anche a CHILLVENTA 2026, in programma dal 13 al 15 ottobre a Norimberga, in Germania, al padiglione 7°, stand 122, dove introdurrà ulteriori novità.

ACM KÄLTE KLIMA ha sviluppato BRENTA RENT, la divisione dedicata al noleggio. La flotta supera oggi le 150 unità, dai 15 kW a oltre 1 MW, pensate per esigenze temporanee, stagionali o emergenziali.