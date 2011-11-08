Aura, Leo e Marie – i Virtual Companion di Dassault Systèmes – operano sulla piattaforma agentica 3DEXPERIENCE combinando Industry World Models, AI e simulazione multi-disciplina.

370.000 clienti industriali, una piattaforma, tre nuovi esperti AI. Dassault Systèmes (Euronext Paris: DSY.PA) ha presentato i Virtual Companion, una nuova categoria di esperti potenziati dall’intelligenza artificiale integrati nella piattaforma 3DEXPERIENCE, concepiti per trasformare il modo in cui l’industria crea, testa e valida innovazioni e operazioni.

L’annuncio è avvenuto a Parigi, a un anno dalla presentazione di 3D UNIV+RSES. I Virtual Companion - Aura, Leo e Marie - incarnano decenni di conoscenza e know-how industriale e, attraverso conversazioni naturali, supportano, formano e collaborano con gli utenti in tempo reale, orchestrando processi tra discipline e organizzazioni.

Aura, Leo e Marie: ruoli e competenze complementari

I tre Virtual Companion operano in domini distinti ma complementari, coprendo l’intero spettro delle sfide industriali complesse: Aura coordina conoscenze e contesto tra requisiti, progetti e modifiche per mantenere l’allineamento dei team; Leo risolve sfide ingegneristiche complesse su più discipline, dalla progettazione alla produzione; Marie analizza fenomeni complessi con competenze in materiali, chimica, formulazioni e terapie ed esplora ipotesi innovative.

Aura è già disponibile sulla piattaforma 3DEXPERIENCE. Leo e Marie saranno rilasciati nel corso del 2026. I Virtual Companion sono integrabili con tutti i brand di Dassault Systèmes e in tutti i settori industriali.

I Virtual Companion si basano su Industry World Models e fisica reale

Il differenziatore tecnico dei Virtual Companion rispetto alle soluzioni di AI generativa oggi sul mercato sta nelle fondamenta su cui operano. Non semplici LLM, ma una combinazione di Industry World Models, capacità di modellazione e simulazione multi-scala e multi-disciplina, convalidate dalle leggi della fisica e della scienza dei materiali.

Questo approccio consente ai Virtual Companion di comprendere l’intento dell’utente e orchestrare azioni lungo l’intero ciclo di vita di prodotti e servizi, dalla concezione all’uso fino alla rigenerazione. Prima ancora dell’esistenza fisica di un oggetto, i Companion simulano comportamenti e conseguenze, garantendo accuratezza, tracciabilità e affidabilità dei risultati su scenari mission-critical.

La piattaforma agentica 3DEXPERIENCE: co-creazione in tempo reale

La base infrastrutturale che abilita i Virtual Companion è la piattaforma agentica 3DEXPERIENCE, progettata per coordinare la collaborazione asincrona tra migliaia di Virtual Companion e persone nel rispetto dei requisiti di sovranità dei dati.

In questo ambiente di co-creazione in tempo reale, la piattaforma orchestra processi industriali complessi tra discipline diverse e organizzazioni distinte, abbattendo le barriere di scala e di specializzazione che oggi rallentano i cicli di innovazione.

“Nella Generative Economy, l’industria produce conoscenza e competenze che generano oggetti: è qui che risiede il vero valore. È giunto il momento di mettere in pratica la conoscenza acquisita, creando una nuova forma di collaborazione tra persone e Virtual Companion per rendere visibile l’invisibile e possibile l’impossibile prima ancora di una qualsiasi esistenza fisica”, dice Pascal Daloz, CEO di Dassault Systèmes.

Generative Economy e 3D UNIV+RSES: il contesto dei Virtual Companion

Il lancio dei Virtual Companion si inserisce nella traiettoria strategica tracciata da Dassault Systèmes un anno fa con la visione 3D UNIV+RSES: la convergenza tra mondi virtuali e reali per accelerare i cicli di innovazione industriale.

I Virtual Companion sono stati presentati ufficialmente durante il 3DEXPERIENCE World 2026. Con 370.000 clienti in tutti i settori - da quello aerospaziale al life science, dall’automotive all’energia - Dassault Systèmes posiziona i Virtual Companion come strumento universale per la transizione verso un modello produttivo in cui conoscenza, simulazione e intelligenza artificiale convergono in un unico ecosistema operativo affidabile.

I Virtual Companion affrontano le sfide di business e consentono il raggiungimento di risultati mission-critical, interpretando ciò che l’utente intende realizzare utilizzando gli Industry World Models.