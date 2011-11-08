Laurence Gates, CEO di WorldSkills Europe e Marco Ghirardello, Presidente e CEO di FANUC Europe.

FANUC Europe rinnova la partnership con WorldSkills Europe e rafforza il proprio impegno nello sviluppo delle competenze che guideranno il futuro dell’automazione industriale. L’accordo, firmato il 26 novembre 2025 presso la sede centrale di FANUC Europe a Contern, in Lussemburgo, conferma una collaborazione strategica orientata alla formazione dei giovani programmatori di robot e alla valorizzazione dei talenti tecnici a livello europeo.

Un’alleanza strategica per le competenze dell’automazione

La partnership è stata siglata da Marco Ghirardello, Presidente e CEO di FANUC Europe, e da Laurence Gates, CEO di WorldSkills Europe. L’obiettivo comune è chiaro: offrire alle nuove generazioni accesso concreto alle tecnologie di automazione e robotica, attraverso competizioni strutturate, percorsi formativi e contesti applicativi di alto livello. In un’industria in rapida trasformazione, le competenze diventano un fattore competitivo decisivo.

Il ruolo di FANUC nello sviluppo dei talenti

Leader globale nell’automazione industriale e nella robotica, FANUC riconosce da tempo il valore strategico della formazione tecnica. Il supporto alle competizioni WorldSkills, a livello locale, regionale e internazionale, rappresenta uno strumento chiave per avvicinare i giovani al mondo dell’industria avanzata e per stimolare l’eccellenza nella programmazione e integrazione dei sistemi robotici.

Robotica e automazione al centro delle competizioni

Come sottolineato da Marco Ghirardello, automazione e robotica stanno rivoluzionando l’industria in numerosi settori, dalla manifattura all’alimentare, dal farmaceutico fino ai mestieri specializzati. Da diversi anni FANUC sostiene le competizioni di Robot Systems Integration negli eventi WorldSkills, mettendo a disposizione dei partecipanti soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la produzione industriale.

Un impegno consolidato nel tempo

FANUC è Global Industry Partner di WorldSkills dal 2018 e Premium Sponsor di WorldSkills Europe dal 2022. Il rinnovo dell’accordo rafforza una missione di lungo periodo: promuovere la cultura della robotica e dell’automazione in Europa, contribuendo a creare una forza lavoro qualificata e pronta alle sfide dell’industria moderna.

L’evento di riferimento più recente, EuroSkills 2025, si è svolto a settembre a Herning, in Danimarca, coinvolgendo 13 squadre di giovani programmatori di robot provenienti da altrettanti Paesi europei.

Formazione, industria e opportunità professionali

Secondo Laurence Gates, la collaborazione con FANUC ha elevato il livello tecnico delle competizioni EuroSkills e ha permesso ai giovani di conoscere più da vicino le opportunità professionali offerte dai settori dell’automazione e della produzione industriale. Un contributo concreto alla crescita di competenze avanzate e alla diffusione di una visione moderna del lavoro tecnico.

Rispondere alla carenza di competenze qualificate

In uno scenario segnato dalla carenza di manodopera specializzata e da crescenti esigenze di efficienza, l’automazione rappresenta una leva strategica per le aziende.

I Robot System Integrators svolgono un ruolo centrale, migliorando produttività e sostenibilità attraverso l’ottimizzazione dei consumi energetici e la riduzione degli sprechi. Investire nella formazione dei giovani esperti di robotica significa quindi garantire il futuro dell’industria europea, rendendola più competitiva, innovativa e resiliente.

