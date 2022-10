L’ITI Galilei di Genova vince la nona edizione di “TecnicaMente”

TecnicaMente, il progetto di Adecco che ha l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle aziende, ha coinvolto quest’anno 1.200 studenti e 400 imprese in tutta Italia

L’Istituto Tecnico Industriale Galilei di Genova si aggiudica la finalissima della nona edizione di TecnicaMente, il progetto di Adecco – società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano – nato nel 2014 con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle aziende.

L’Istituto Galilei ha sbaragliato le 60 scuole in gara su tutto il territorio nazionale con il progetto di una mano robotica con articolazioni indipendenti dotata di un guanto di comando.

Quest’anno TecnicaMente ha coinvolto 1.200 studenti e 400 imprese in tutta Italia, mettendo a disposizione tutti gli strumenti utili perché i ragazzi, terminate le superiori si potessero relazionare con le aziende del territorio ed essere pronti ad affrontare il mondo del lavoro, esprimendo al meglio il proprio talento.

Il progetto vincitore, valutato da una commissione formata da aziende e recruiter Adecco, è stato realizzato da Nicholas Van der Pouw e Mario Gusmano.

La tappa finale – alla quale hanno partecipato anche l’Istituto Tecnico Majorana di Bologna, l’Istituto Galileo Ferraris di Napoli, l’IT Paolino d’Aquileia di Cervignano del Friuli, l’Istituto Tecnico Don Bosco di Brescia, l’Istituto Tito Sarrocchi di Siena, l’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno, l’IIS da Vinci de Giorgio di Lanciano, l’Istituto Tecnico Archimede di Treviglio e l’IIS Beretta di Villa Sarcina – si è svolta presso PHYD, digital venture di The Adecco Group che combina una piattaforma digitale basata sul cloud computing e l’intelligenza artificiale di Microsoft, con un hub in Via Tortona 31, a Milano.

TecnicaMente chiude la nona edizione con numeri di record e progetti altamente innovativi”, ha dichiarato Massimiliano Medri, Managing Director di Adecco Workforce Solutions.

“TecnicaMente costituisce una occasione impareggiabile di incontro tra le esigenze di aziende e studenti. I ragazzi hanno potuto partecipare a sessioni di coaching dedicate per prepararsi ad affrontare il mondo del lavoro e le aziende partecipanti si sono impegnate ad investire sui giovani talenti con proposte di valore. All’Istituto Galilei di Genova vanno i miei personali complimenti per aver presentato un progetto che risponde ai criteri che abbiamo voluto da sempre per TecnicaMente: innovazione, possibilità reali di applicazione e creatività”, ha concluso Medri.

