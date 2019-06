Mattel si affianca a STEAMiamoci, il progetto di Assolombarda per tutelare la diversità di genere nelle aree scientifiche

In data 23 maggio 2019 si è svolto, presso l’Auditorium Gio Ponti in via Pantano 9 a Milano, l’incontro “Giochiamo con le scienze: puoi essere tutto ciò che desideri!”, organizzato da Assolombarda insieme a Mattel, con la collaborazione di Fondazione Bracco.

Durante l’incontro, a cui hanno preso parte oltre un centinaio di bambini di prima e seconda elementare, sono intervenuti Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda, insieme a Filippo Agnello, VP&Country Manager Italia & Spagna di Mattel; Andrea Ziella, Head of Marketing & Digital Mattel Italy; Marzia Maiorano, Advisory Board STEAMiamoci Assolombarda.

Hanno offerto la propria testimonianza anche due donne di rilievo in ambito STEAM: Caterina La Porta e Sandra Savaglio, entrambe appartenenti a “100 Esperte”, un progetto promosso in collaborazione con Fondazione Bracco, con l’obiettivo di rendere noti recapiti e curricula di esperte pronte a intervenire sui media contro la supremazia maschile. Caterina La Porta è Professoressa Associata di Patologia Generale e Patologia Clinica dell’Università degli studi di Milano. Sandra Savaglio (foto di chiusura) è invece Professoressa di Astrofisica presso l’Università della Calabria e durante l’incontro ha ricevuto la massima onorificenza da parte di Barbie venendo riconosciuta come Shero.

L’evento si inserisce all’interno del progetto di Assolombarda STEAMiamoci: è risaputo infatti che nel mondo del lavoro le aree STEAM sono molto spesso dominate da figure maschili. Per questo il progetto ha lo scopo di porsi come strumento di orientamento per scoprire in che modo sia possibile costruire politiche sociali inclusive e che vadano ad assottigliare la differenza di genere.

Barbie, che ha compiuto 60 anni nel 2019 continua a perseguire il suo impegno nella valorizzazione dei sogni di ogni bambina attraverso il Dream Gap Project. Uno studio ha dimostrato infatti che le bambine smettono di credere di poter ricoprire ruoli maschili a partire dall’età di 5 anni. Per questo Barbie insieme all’università Bicocca ha dato vita a una ricerca che monitori la situazione italiana rispetto ai desideri e alle ambizioni delle più piccole, con l’intento di creare consapevolezza su questo fenomeno che riguarda tutta la società.

A questo proposito, Barbie ha scelto come modello di ruolo Sandra Savaglio (foto di apertura), un’astrofisica italiana specializzata nello studio della storia cosmica dell’universo, impegnata anche nella promozione della scienza e delle donne nella scienza.

L’attività si pone come proseguimento del programma “Shero”, promosso nel 2015 a livello globale e nel 2018 in Italia. Ad essere omaggiata da Barbie proprio nel campo STEAM è stata l’astronauta Samantha Cristoforetti a cui è stata dedicata una Barbie OOAK. In occasione di festeggiamenti del compleanno di Barbie, altre due figure sono state omaggiate, in quanto modelli ispirazionali per le bambine: la chef stellata Rosanna Marziale e la cantante Elisa.

In merito al progetto Shero la professoressa Savaglio dichiara: “Le esperienze che le persone vivono durante l’infanzia hanno un effetto importante sulla vita da adulti, questo è un fatto stranoto. Per le bambine, incontrare una scienziata che aveva un sogno importante quando aveva la loro età, e mostrare di essere riuscita a realizzarlo, è un incoraggiamento a cercare di superare gli ostacoli. Una grande responsabilità per me, ma allo stesso tempo un compito a cui non ci si può sottrarre. Mattel offre questa opportunità alle scienziate del futuro”.