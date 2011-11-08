skin link
RoBee di Oversonic Robotics protagonista a Bloomberg Tech 2025 di Londra

  • 28/10/2025
  • 39 volta/e

Paolo Denti, CEO di Oversonic, e RoBee, il robot umanoide progettato e sviluppato in Italia per operare al fianco delle persone nei contesti produttivi e sanitari.

Paolo Denti, CEO di Oversonic, e RoBee, il robot umanoide progettato e sviluppato in Italia per operare al fianco delle persone nei contesti produttivi e sanitari.

 

La robotica umanoide europea conquista un nuovo traguardo: RoBee, l’umanoide cognitivo sviluppato da Oversonic Robotics, è salito sul palco di Bloomberg Tech 2025, diventando l’umanoide collaborativo, sviluppato in Italia, che partecipa all’evento internazionale dedicato a innovazione, AI e infrastrutture tecnologiche.

Insieme al CEO Paolo Denti, RoBee ha rappresentato la capacità italiana di coniugare intelligenza artificiale, robotica e impatto sociale.

RoBee M: anteprima mondiale della versione medicale

Durante la sessione “Humanoid Robotics with RoBee the Robot” è stato presentato in anteprima mondiale RoBee M, il prototipo medicale ideato per affiancare il personale sanitario in ospedali, RSA e centri di riabilitazione.

Non sostituisce medici e operatori: ne potenzia l’efficienza, liberando tempo e competenze per le attività ad alto valore umano. Il modello è già adottato in progetti sperimentali in strutture sanitarie italiane, a conferma della maturità tecnologica della piattaforma.

Competitività europea e sovranità tecnologica

La presenza di Oversonic a Bloomberg Tech si inserisce nel dibattito sulla via europea all’intelligenza artificiale. In un contesto dominato da Stati Uniti e Cina, l’azienda italiana incarna un’alternativa basata su tecnologia proprietaria, sicurezza e applicazioni industriali reali.

Riconosciuta da CB Insights tra i player globali della robotica umanoide, Oversonic propone un modello di innovazione orientato a sostenibilità e responsabilità sociale.

Dalla fabbrica agli ospedali: umanoidi realmente collaborativi

RoBee si distingue per la capacità di percepire, comprendere e interagire con l’ambiente. Nel manifatturiero, l’umanoide collabora nelle operazioni ergonomicamente critiche; nel settore sanitario, abilita una nuova forma di assistenza accessibile e personalizzata, riducendo carico operativo e tempi di intervento.

La dimostrazione live sul palco londinese ha mostrato come l’integrazione fra AI cognitiva e sistemi meccatronici evoluti renda l’automazione anticipo di competenze, non sostituzione di persone.

L’Italia come laboratorio di robotica cognitiva

Essere parte di Bloomberg Tech 2025 con RoBee rappresenta un riconoscimento del percorso intrapreso e del ruolo che l’Europa può avere in una tecnologia realmente umana”, hanno dichiarato Paolo Denti e Fabio Puglia, rispettivamente CEO e Presidente di Oversonic. Il progetto conferma lo sviluppo di una filiera nazionale capace di portare la robotica umanoide cognitiva fuori dai laboratori per entrare nelle attività quotidiane, dal reparto produttivo ai servizi alla persona.

Con questa partecipazione, Oversonic rafforza il proprio posizionamento internazionale, ponendosi come uno dei punti di riferimento nella costruzione di una robotica etica, collaborativa e industrialmente matura, a beneficio della competitività europea.

