Siemens presenta gli “School Tech Awards 2026”, iniziativa che segna l’evoluzione dei “Campionati di Automazione”, storica competizione ideata dall’azienda per coinvolgere il mondo della formazione tecnica e professionale.

Siemens apre gli School Tech Awards 2026 a nuove tecnologie e al contesto internazionale. Dopo sedici anni di esperienza con i Campionati di Automazione, Siemens inaugura una nuova fase del proprio impegno nella formazione tecnica presentando gli School Tech Awards 2026.

L’iniziativa evolve nel nome e nei contenuti, ampliando lo sguardo oltre l’automazione industriale e aprendosi, per la prima volta, anche alla partecipazione internazionale.

Un concorso che riflette l’evoluzione industriale

Gli School Tech Awards nascono per rispondere ai profondi cambiamenti che stanno attraversando il sistema industriale e quello formativo. Digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica diventano elementi centrali di un progetto che conferma la collaborazione tra scuole e imprese come leva strategica per lo sviluppo delle competenze.

L’obiettivo di Siemens è rafforzare il ruolo della scuola come ambiente dinamico, capace di tradurre le idee in progetti concreti, in linea con le reali esigenze del mercato.

Una visione più ampia della tecnologia

Il nuovo format non rappresenta solo un rebranding, ma una visione più strutturata e inclusiva. Gli School Tech Awards pongono al centro studenti, docenti e istituti, riconosciuti come protagonisti del cambiamento, valorizzando al tempo stesso l’intero portafoglio tecnologico Siemens, dall’automazione alla digitalizzazione, fino alle soluzioni per la sostenibilità. Un approccio che mira a riconoscere ingegno, collaborazione e risultati tangibili.

Crescita e apertura internazionale

L’edizione 2026 prende slancio dai risultati del 2025, che ha visto oltre cento progetti in gara e una crescita della partecipazione del 40% rispetto all’anno precedente. Forte di questi numeri, Siemens ha deciso di estendere l’iniziativa anche ad altri Paesi, favorendo il confronto tra modelli formativi e accompagnando scuole italiane e internazionali verso i paradigmi di Industria 4.0 e Transizione 5.0.

Tre ambiti di gara per percorsi formativi distinti

La struttura del concorso riflette la pluralità dei percorsi educativi. L’edizione 2026 prevede tre categorie dedicate a Scuole Secondarie di Secondo Grado, Centri di Formazione Professionale e ITS Academy, in coerenza con il modello della filiera 4+2 promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e da Confindustria.

I progetti spaziano dall’automazione industriale orientata all’efficienza energetica e alla manutenzione predittiva, fino allo sviluppo di soluzioni avanzate che integrano hardware e software Siemens.

Premi, riconoscimenti e calendario

Per ciascuna categoria saranno premiati tre gruppi di lavoro con soluzioni tecnologiche Siemens destinate al potenziamento dei laboratori didattici, per un valore complessivo di 9.000 euro per ambito. Sono inoltre previsti riconoscimenti speciali legati alla comunicazione del progetto e al miglior contributo a livello regionale o nazionale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 gennaio 2026, mentre la proclamazione dei vincitori è prevista per giugno 2026.