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Vector Robotics: volo record di 24 h di un drone solare italiano

  • 13/07/2026
  • 70 volta/e

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Il “Guardian XL” di Vector Robotics è un piccolo drone solare che può trasportare telecamere, sensori infrarossi e anche ripetitori radio che ha stabilito il record di volo di 24 h.

 

Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha effettuato un volo continuativo di oltre 24 h senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo.

Il drone, denominato “Guardian XL” e sviluppato da Vector Robotics, azienda aerospaziale specializzata nella progettazione e produzione di droni innovativi con sede a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, ha battuto il primato mondiale nella categoria dei piccoli Unmanned Aerial Systems (UAS) elettrici sotto i 3 m di apertura alare.

24 h continuative di missione con un drone piccolo e leggero

Il volo record si è svolto recentemente nelle campagne trevigiane e ha avuto una durata esattamente di 24 h e 5 min, anche se il drone è atterrato con il 50% della ricarica della batteria e, dunque, avrebbe potuto proseguire la sua missione.

Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 m di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi che gli consentono un peso al decollo di soli 3,1 kg, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante.

Voli di lunga durata sono già possibili con velivoli solari senza equipaggio molto grandi, con 20-30 m di apertura alare, mentre la vera difficoltà tecnologica è stata riuscire a superare le 24 h di missione con un drone elettrico così piccolo, leggero e molto più economico dei modelli maggiori”, spiega Andrea Beggio, amministratore delegato di Vector Robotics.

Questo record mondiale apre delle prospettive molto interessanti: il nostro obiettivo ora è far volare il drone, senza sosta e in maniera autonoma, per giorni o settimane e, in un prossimo futuro, anche per mesi. Le applicazioni sono davvero numerose, in ambito civile e anche militare”, sottolinea Beggio.

Numerose le applicazioni sia in ambito civile sia militare

Il “Guardian XL” può imbarcare un carico utile di circa 200-300 g, tra cui telecamere, sensori all’infrarosso o multispettrali e anche ripetitori radio. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, effettuando lunghi voli automatici su aree a rischio e fornendo in tempo reale alle forze a terra indicazioni precise su eventuali focolai.

Sarebbe anche molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici. Numerosi gli impieghi anche nel settore della sicurezza e dell’intelligence, potendo controllare silenziosamente dall’alto obiettivi d’interesse per le indagini di polizia o per le esigenze delle forze armate.

Imbarcando sul drone un piccolo ripetitore, potrebbe essere usato anche per ristabilire rapidamente i collegamenti radio dei soccorritori in occasione di grandi disastri naturali come terremoti e inondazioni.

Il “Guardian XL” rappresenta un’evoluzione del precedente drone solare “Guardian”, sempre sviluppato da Vector Robotics in collaborazione con la società emiliana NPC Spacemind, che viene già utilizzato da diverse polizie locali e protezioni civili regionali, oltre a essere stato adottato da alcune forze armate.

Viene lanciato a mano da un singolo operatore e può volare fino a una velocità massima di 90 km orari. Impiega un sistema di trasmissione digitale che garantisce la ricezione di un segnale privo di interferenze, permettendo di inviare alla stazione a terra le immagini raccolte, ma è dotato anche di una scheda di memoria per registrare i dati e poi trasferirli su altri supporti dopo l’atterraggio.

È capace di volare con temperature esterne tra i -10° C e i +45° C e con venti fino a 30 nodi. Il drone ha un raggio d’azione di 10-30 km, determinato dal range di trasmissione della radio di bordo, ma può anche svolgere missioni autonome della durata di giorni o settimane, raggiungendo distanze di centinaia o migliaia di chilometri.

Ulteriori informazioni su www.vector-robotics.space/guardian-drones-for-surveying/. Youtube: https://youtu.be/SerItSCxYfY.

 

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“Il nostro obiettivo ora è far volare il drone, senza sosta e in maniera autonoma, per giorni o settimane e, in un prossimo futuro, anche per mesi”, dichiara Andrea Beggio, amministratore delegato di Vector Robotics.

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