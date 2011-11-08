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Delta a Hannover Messe 2026: IA e DIATwin per ottimizzare prima di produrre

  • 04/05/2026
  • 46 volta/e

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Lo stand Delta Electronics a Hannover Messe 2026 (padiglione 13, stand C02): in primo piano la demo DIATwin con NVIDIA Omniverse per la co-simulazione Sim-to-Real nelle linee di inserimento PCB.

 

Nel manifatturiero avanzato, il costo maggiore di un errore di processo non è il pezzo scartato: è il tempo che passa prima di individuare il problema, fermare la linea e correggere la ricetta.

Delta Electronics ha portato ad Hannover Messe 2026 (Hannover, 31 marzo-4 aprile, padiglione13, stand C02) una risposta concreta a questo problema: DIATwin, il sistema di digital twin che integra NVIDIA Omniverse e le librerie PhysX per abilitare un workflow Sim-to-Real a ciclo chiuso, in cui i parametri di produzione vengono validati in simulazione prima di essere implementati fisicamente.

Non un gemello digitale passivo, ma un ambiente in cui le ricette di inserimento PCB vengono generate, testate e ottimizzate iterativamente – compreso il rilevamento collisioni su fixture e logiche di movimento – e il feedback della simulazione perfeziona i percorsi utensile migliorando la produttività (UPH) e accelerando il commissioning.

L’architettura è progettata per essere estesa lungo l’intero workflow produttivo, abilitando l’ottimizzazione a ciclo chiuso non solo sulla singola macchina ma sull’intero flusso produttivo.

La dimostrazione al centro dello stand ha coinvolto una linea di produzione intelligente in funzione, sincronizzata con il digital twin in tempo reale. I visitatori hanno potuto osservare come la co-simulazione avanzata e la validazione dei processi operino su una linea reale: le ricette vengono validate in simulazione, il rilevamento collisioni verifica la fattibilità fisica, il feedback iterativo migliora il percorso utensile: solo allora il parametro passa alla macchina reale.

Estendendo questo approccio all’intralogistica, il portafoglio MOOV ha supportato la ricarica di oltre un milione di veicoli industriali in tutto il mondo in ambienti logistici complessi e continui, quantificando la maturità operativa della piattaforma in contesti dove l’affidabilità è requisito strutturale.

DIATwin e NVIDIA Omniverse: come funziona il workflow Sim-to-Real

In Delta ci siamo evoluti per offrire soluzioni complete e infrastrutture integrate in linea con le esigenze delle industrie moderne”, ha dichiarato Dalip Sharma, Presidente e General Manager di Delta Electronics EMEA.

Scalando la produzione intelligente digitalizzata, sistemi di elettrificazione altamente versatili e data center AI ad alta efficienza energetica, supportiamo i nostri clienti non solo nell’affrontare complesse sfide produttive ed energetiche, ma anche nel raggiungere i loro obiettivi ESG. Siamo orgogliosi di condividere con i nostri partner i significativi benefici derivanti dalle sinergie tra i sistemi DIATwin e NVIDIA Omniverse”, ha specificato Sharma.

La seconda area di presentazione ha riguardato le infrastrutture energetiche. Per l’utilizzo dell’energia rinnovabile nella produzione di idrogeno verde, le soluzioni per elettrolizzatori di Delta coprono una potenza unitaria da 5 MW a 8,4 MW, con risposta rapida e raffreddamento liquido DC.

Per le industrie ad alta intensità energetica, l’integrazione di celle a combustibile a ossidi solidi (SOFC) consente generazione on-site stabile e a basse emissioni, mitigando i rischi operativi legati all’instabilità della rete.

Infrastrutture energetiche: storage ESS, ricarica EV e gestione integrata

Per le applicazioni di energy storage, il sistema ESS all-in-one C-Series da 125 kW/261 kWh integra PCS, batterie e controller in un unico cabinet per una rapida implementazione e configurazioni flessibili.

La soluzione si inserisce in un approccio che combina ricarica EV, storage, solare e gestione energetica in un’infrastruttura resiliente: i sistemi UFC500 e il C-Series supportano infrastrutture pubbliche, flotte e siti industriali con funzionalità avanzate di peak shaving e load balancing, consentendo agli operatori di gestire i vincoli di rete e ottimizzare l’utilizzo delle risorse.

La coerenza tra le due aree di presentazione – smart manufacturing e infrastrutture energetiche – riflette la direzione strategica di Delta: non fornitori di componenti, ma partner di sistema per le industrie che devono gestire simultaneamente la transizione digitale e quella energetica.

 

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Il team Delta Electronics: la divisione EMEA ha guidato in fiera la presentazione delle soluzioni di smart manufacturing AI e infrastrutture energetiche integrate.

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