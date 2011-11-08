skin link
HOMENewsTecnologie

EZ Lab presenta il Robot Digital Passport per i robot umanoidi

  • 01/07/2026
  • 39 volta/e

ezlab-robot-digital-passport-massimo-morbiato

Massimo Morbiato, CEO di EZ Lab, con il robot umanoide dotato di Robot Digital Passport.

 

Nel 2025 sono stati consegnati oltre 18.000 robot umanoidi nel mondo, con un incremento del +508% nelle spedizioni rispetto all’anno precedente. Una crescita che porta con sé una domanda concreta: se un robot si blocca in uno spazio pubblico, manifesta un comportamento anomalo o perde il collegamento con chi lo controlla, come si risale rapidamente al proprietario e al soggetto responsabile?

Nessuna norma prevede oggi uno strumento di identificazione immediata. EZ Lab di Padova ha sviluppato il Robot Digital Passport (DRP), che l’azienda definisce il primo strumento di questo tipo al mondo, presentato a New York e protagonista a VivaTech Parigi.

Come funziona il Robot Digital Passport di EZ Lab

Il DRP raccoglie e rende accessibili, con un singolo clic tramite QR code, le informazioni fondamentali di un robot umanoide: possesso, anamnesi meccanica e contatti di assistenza.

La tecnologia alla base è DPP Studio by EZ Lab, la piattaforma su blockchain e intelligenza artificiale già utilizzata per la creazione e gestione di Digital Product Passport in settori come fashion, calzature, arredo, cosmesi, food & wine e batterie, in risposta alle normative europee su sostenibilità ed economia circolare.

Se un robot si blocca in un luogo pubblico o manifesta un comportamento anomalo, deve essere possibile identificarlo rapidamente e risalire al soggetto responsabile. Così come ogni persona ha una carta d’identità, anche i robot avranno bisogno di uno strumento che garantisca sicurezza, trasparenza e fiducia”, ha dichiarato Massimo Morbiato, CEO di EZ Lab.

Il passaporto nasce dalla collaborazione con la startup Human Robotics nell’ambito dello sviluppo della Physical AI, e trae basi scientifiche dal progetto regionale SMARTIE e dalla collaborazione con il prof. Luciano Gamberini dell’Università di Padova, esperto di Human-Technology Interaction.

Tracciabilità e responsabilità garantite nei sistemi robotici autonomi

La questione va oltre la sicurezza operativa: con i robot umanoidi destinati a entrare in ambienti lavorativi e urbani su scala industriale entro il 2030, la tracciabilità del dispositivo e la chiara identificazione del soggetto responsabile diventano un prerequisito per qualsiasi quadro normativo futuro. EZ Lab, nata nel 2014, conta oltre 350 aziende clienti e più di 300 milioni di prodotti tracciati tramite le proprie soluzioni di Digital Product Passport.

Se vuoi rimanere aggiornato su
Robotica
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

Notizie correlate
Rockwell Automation Singapore nel Global Lighthouse Network WEF
Rockwell Automation Singapore nel Global Lighthouse Network WEF
  • 01/07/2026
Anche STMicroelectronics ed ENEA Tech nel capitale di Oversonic Robotics
Anche STMicroelectronics ed ENEA Tech nel capitale di Oversonic Robotics
  • 01/07/2026
Dedagroup: dall’IA sperimentale all’IA industriale
Dedagroup: dall’IA sperimentale all’IA industriale
  • 01/07/2026
Transporeon, trasporto merci e IA
Transporeon, trasporto merci e IA
  • 01/07/2026
Execus, Food Valley e IA: per le aziende agroalimentari la sfida si sposta
Execus, Food Valley e IA: per le aziende agroalimentari la sfida si sposta
  • 30/06/2026
Turck Banner Italia: con la telecamera TIV l’IA lavora in linea senza PC esterni
Turck Banner Italia: con la telecamera TIV l’IA lavora in linea senza PC esterni
  • 26/06/2026
B&R Italia amplia l’offerta formativa potenziando l’Automation Academy
B&R Italia amplia l’offerta formativa potenziando l’Automation Academy
  • 24/06/2026
vivo Robotics vince la Reasoning to Action Track a ICRA 2026
vivo Robotics vince la Reasoning to Action Track a ICRA 2026
  • 23/06/2026
Sandvik Coromant applica ISO STEP alla riparazione MRO
Sandvik Coromant applica ISO STEP alla riparazione MRO
  • 23/06/2026
il fatto
Transporeon, trasporto merci e IA
Transporeon, trasporto merci e IA

IA, analisi guidate dai dati, automazione... per alcuni sono solo parole alla moda, ma per Transporeon, da oltre 20 anni specializzata in trasporto merci, sono ...

Banner ID 3990
Banner ID 3990
osservatorio
KNF, pompe con intelligenza integrata
KNF, pompe con intelligenza integrata

KNF presenta le Intelligent Pump Feature, pompe a membrana avanzate per il controllo del flusso, della pressione, del vuoto e del dosaggio.

Getac, soluzioni rugged Edge AI
Getac, soluzioni rugged Edge AI

Grazie alle soluzioni nuove e potenti di Edge AI rugged, Getac mostra come l’Edge AI stia ridefinendo l’operatività in settori strategici e ambienti difficili.

Manifattura 4.0: guida alla digitalizzazione per le PMI
Manifattura 4.0: guida alla digitalizzazione per le PMI

Dalla raccolta dati in fabbrica fino all’integrazione MES-ERP: la roadmap concreta per le PMI manifatturiere italiane che vogliono digitalizzare.

test
BFT Burzoni, il valore oltre il prezzo
BFT Burzoni, il valore oltre il prezzo

Nella gestione dei costi di lavorazione, gli utensili hanno un ruolo chiave: BFT Burzoni sposa questa filosofia, offrendosi come partner per l’asportazione di truciolo.

top trend
Estate hi-tech: tecnologia da vivere in vacanza
Estate hi-tech: tecnologia da vivere in vacanza

Un'ampia selezione di novità tecnologiche pensate per accompagnare viaggi, sport, relax e attività all’aria aperta durante l’estate 2026.

Articoli più letti
Economia e Management Se vincere diventa un alibi
ZOOM Tecn'è Morsetti di collegamento in tecnopolimero per tubi: sistema TCC di Elesa
ZOOM Tecn'è Monotagliente e bilanciata dinamicamente: ecco la fresa 110NB di Cerin
ZOOM Tecn'è Cambio rapido in meno di 2 min con il sistema centroteX di HAINBUCH
ZOOM Tecn'è Carrelli retrattili Ri14 e Ri18 di Linde MH per l’operatività quotidiana
Video
SPS Italia 2026: l’innovazione al servizio dell’uomo
SPS Italia 2026: l’innovazione al servizio dell’uomo
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Voci da KEY - The Energy Transition Expo 2026
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Voci da Ipack-Ima 2025
Voci da Ipack-Ima 2025
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D