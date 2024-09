Siemens è tra i protagonisti della 34.BI-MU, biennale internazionale della macchina utensile ad asportazione e deformazione, robot, automazione, digital e additive manufacturing, in programma dal 9 al 12 ottobre 2024 a fieramilano Rho.

Promossa da UCIMU-Sistemi per Produrre, la manifestazione rappresenta “tutte le facce dell’innovazione”, diventando per Siemens, presente al padiglione 13, stand D15, un’ulteriore opportunità di mostrare come le aziende del settore delle macchine utensili possano soddisfare i requisiti di efficienza energetica e sostenibilità, rispondendo, al contempo, alla richiesta del mercato di soluzioni digitali innovative e personalizzate.

Trasformazione digitale

Le imprese industriali stanno affrontando sfide sempre più complesse, tra cui l’efficienza operativa e la resilienza lungo l’intera catena del valore. In questo contesto, la trasformazione digitale è essenziale per incrementare l’impatto in termini di sostenibilità, anche nell’ottica della transizione 5.0, per essere pronti ad affrontare le sfide del futuro.

Siemens è al fianco dei propri clienti, offrendo soluzioni che coniugano il mondo reale con quello virtuale attraverso tecnologie all’avanguardia, come Digital Twin, AI e Cybersecurity, fondamentali per il progresso digitale.

Machinum offre un portafoglio completo per la digitalizzazione delle macchine utensili e dello shop floor, grazie a soluzioni modulari dedicate a piccole officine e grandi realtà industriali, mirato ad aumentare le performance, la flessibilità e l’integrazione IT/OT, nonché la loro produttività e sostenibilità nella produzione di componenti.

Machinum è parte integrante dell’ecosistema di Siemens Xcelerator, la piattaforma digitale e aperta che rende la transizione più semplice, veloce e scalabile. Siemens Xcelerator include un portfolio completo di hardware, software e servizi digitali, un ecosistema di partner e un marketplace in evoluzione per facilitare le interazioni e le transazioni tra clienti, partner e sviluppatori.

A completare l’offerta espositiva, Siemens è tra i protagonisti degli approfondimenti tematici in programma nell’arena BI-MUpiù e piùAdditive.