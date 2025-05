TKH, l’occhio intelligente dell’industria

TKH Vision Italy è un partner per le soluzioni di visione artificiale.

TKH ha consolidato la sua leadership nel panorama italiano della visione artificiale con un modello di business che va oltre la semplice distribuzione di tecnologie.

di Luca Munari

Nel dinamico settore della visione artificiale, trovare partner tecnologici capaci di comprendere le specifiche esigenze di ogni realtà produttiva rappresenta una sfida significativa. È in questo contesto che TKH Vision Italy si è rapidamente affermata come punto di riferimento nel mercato italiano, grazie a un modello di business che supera il tradizionale concetto distributivo. Nata nel 2021 dalla fusione delle competenze di Tattile, realtà con oltre tre decenni di esperienza, e del gruppo multinazionale olandese TKH Vision, l’azienda ha costruito un’identità distintiva basata su un approccio consulenziale innovativo.

“Non siamo un semplice distributore di componenti”, sottolinea Hector Almea, Sales Director di TKH Vision Italy, “la nostra missione è essere un riferimento per i clienti, offrendo supporto diretto e consulenza specializzata”. Un posizionamento strategico fondato su quattro pilastri: prossimità al cliente con risposte rapide, accesso diretto all’R&D del Gruppo TKH, competenza focalizzata esclusivamente sulla Machine Vision e presenza globale che garantisce assistenza internazionale attraverso la rete del Gruppo.

Una selezione della gamma di prodotti offerti da TKH Vision Italy.

UN PARTNER TECNOLOGICO

Questo modello rappresenta un’innovazione nel panorama italiano, dove frequentemente le aziende devono coordinare diversi fornitori per implementare soluzioni complete. TKH Vision Italy ribalta questa logica frammentata, proponendosi come interlocutore unico capace di orchestrare tutte le componenti necessarie, dall’hardware al software, dalle telecamere ai sistemi di elaborazione, fino agli algoritmi di intelligenza artificiale più sofisticati. Un metodo che riduce i tempi di implementazione e ottimizza le prestazioni dei sistemi grazie alla compatibilità tra i diversi elementi.

La giovane età dell’azienda, bilanciata dalla solida esperienza del Gruppo, crea un equilibrio tra innovazione e affidabilità, tra freschezza di visione e consolidata competenza tecnica. Un connubio che si traduce in soluzioni all’avanguardia radicate nella comprensione delle necessità industriali italiane.

Sistemi di Smart Farming. Le soluzioni di TKH Vision Italy trovano applicazione in numerosi settori strategici.

DOVE L’INNOVAZIONE PRENDE FORMA

Cuore dell’operatività aziendale è il Solution Center, un dipartimento dove i clienti collaborano direttamente con i team di ricerca e sviluppo delle diverse “sister company”. Questo hub tecnologico va oltre il concetto di showroom: è uno spazio di co-creazione dove le sfide complesse trovano risposta attraverso soluzioni su misura. “Il centro è una risorsa fondamentale per le aziende che necessitano di un elevato livello di customizzazione”, sottolinea Almea. “Abbiamo la capacità di adattare le nostre tecnologie alle specifiche esigenze dei clienti, lavorando a stretto contatto con loro in ogni fase del progetto”.

All’interno del Solution Center, i clienti possono testare concretamente le tecnologie disponibili, verificarne l’efficacia sui propri prodotti e processi, lavorando fianco a fianco con esperti per perfezionare ogni aspetto applicativo. Un processo che minimizza i rischi di implementazione e garantisce risultati ottimali fin dalla prima messa in opera.

TKH Vision Italy offre ai propri clienti supporto diretto e consulenza specializzata.

L’appartenenza dell’azienda alla divisione Smart Vision Systems del Gruppo TKH le permette di attingere a un patrimonio tecnologico d’eccellenza, integrando le competenze di Allied Vision, SVS-Vistek, Euresys, LMI Technologies, Chromasens, NET e Mikrotron. Tutto ciò si traduce in un portafoglio completo di prodotti: telecamere matriciali e lineari, che coprono tutte le lunghezze d’onda, dall’infrarosso all’ultravioletto, per ogni esigenza di acquisizione, che coprono tutte le lunghezze d’onda, sistemi embedded per elaborazioni in tempo reale, soluzioni smart con intelligenza integrata e una completa libreria software, dal visibile all’infrarosso, dall’ultravioletto alle onde corte.

Particolarmente significativa è la capacità di sviluppare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, integrando algoritmi di deep learning per automatizzare processi di ispezione complessi, che tradizionalmente richiederebbero un intervento umano. Si tratta di sistemi in grado di apprendere, migliorando costantemente le prestazioni e adattandosi ai cambiamenti nei processi produttivi o nelle caratteristiche dei prodotti.

La sinergia tra le diverse realtà del Gruppo consente di progettare soluzioni hardware-software personalizzate, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni progetto industriale. Un modus operandi che si configura come partnership tecnologica di lungo periodo, ben oltre la semplice fornitura di componenti standard.

I sistemi di visione artificiale vengono ampiamente utilizzati anche in ambito farmaceutico e medicale, dove la precisione risulta fondamentale.

RIFLETTORI SUI SETTORI STRATEGICI

Dal Food & Beverage all’agricoltura intelligente, dalla sicurezza del traffico al settore farmaceutico, fino all’elettronica e ai semiconduttori: l’impronta di TKH Vision Italy si estende a numerosi settori strategici dell’economia italiana, apportando innovazione attraverso applicazioni all’avanguardia.

Nel comparto alimentare, questi sistemi rappresentano un elemento imprescindibile per qualità e sicurezza. Le telecamere ad alta risoluzione e gli algoritmi avanzati rilevano con precisione millimetrica difetti e contaminazioni, mentre i sistemi di tracciabilità assicurano il monitoraggio della filiera. Soluzioni che non solo migliorano la percezione qualitativa del consumatore finale, ma ottimizzano i processi, riducendo gli scarti e automatizzando i controlli.

Anche nell’agricoltura, la tecnologia sta rivoluzionando approcci tradizionali consolidati. I sistemi di Smart Farming supportano selezione e classificazione automatizzata dei prodotti, e TKH Vision Italy si estende a numerosi settori strategici dell’economia italiana ottimizzando i processi di raccolta e garantendo standard costanti. Le tecnologie di imaging multispettrale consentono il monitoraggio non invasivo delle colture, identificando precocemente problematiche fitosanitarie e ottimizzando l’utilizzo di risorse come acqua e fertilizzanti. Un contributo significativo non solo all’efficienza economica, ma anche alla sostenibilità ambientale delle produzioni agricole.

Prodotti in mostra nell’area showroom del Solution Center di TKH Vision Italy.

Altrettanto rilevante è l’impiego in ambito farmaceutico e medicale, dove la precisione risulta fondamentale. I sistemi di ispezione garantiscono il controllo di blister, etichette e dosaggi, prevenendo errori critici per la salute dei pazienti. Nel campo chirurgico, le tecnologie di visione 3D supportano l’evoluzione della robotica operatoria, aumentando l’accuratezza degli interventi e riducendo i rischi.

Nel comparto della sicurezza e del controllo del traffico, queste tecnologie trovano applicazione in sistemi avanzati di videosorveglianza e monitoraggio stradale, contribuendo alla prevenzione di incidenti e alla gestione della mobilità urbana.

Determinante è anche il contributo nell’elettronica e nei semiconduttori, dove l’ispezione microscopica ad altissima risoluzione assicura il controllo qualità di componenti miniaturizzati, individuando difetti invisibili all’occhio umano con precisione nanometrica.

Le soluzioni di TKH Vision Italy non solo migliorano la qualità dei processi industriali, ma ottimizzano anche la produttività, riducendo scarti ed errori. “Il nostro obiettivo è aiutare le aziende italiane a essere più efficienti e competitive grazie alla visione artificiale”, conclude Almea.

Nel comparto della sicurezza e del controllo del traffico, i sistemi di visione trovano applicazione in sistemi avanzati di videosorveglianza e monitoraggio stradale.

FOCUS: LA PRESENZA A SPS ITALIA

Dal 2021, anno della sua fondazione, TKH Vision Italy ha consolidato la propria presenza sul mercato nazionale, ampliando il portfolio tecnologico e l’organico, trasformandosi in un autentico one-stop-shop per i propri clienti. L’azienda ha costruito una rete di relazioni che le permette di offrire soluzioni complete che includono ottiche, illuminatori, PC industriali, filtri e numerosi altri componenti essenziali. Un percorso evolutivo che trova ulteriore conferma nell’edizione di SPS Italia 2025, dove, al padiglione 6, stand H016, l’azienda presenta – insieme a consociate e partner locali – le più avanzate applicazioni di visione artificiale. Le dimostrazioni live permettono ai visitatori di sperimentare in prima persona le potenzialità di queste tecnologie, finalizzate a migliorare qualità, efficienza e competitività dei processi industriali. ©TECN’È

Il team di TKH Vision Italy durante la scorsa edizione di SPS Italia.