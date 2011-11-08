Il podio della quarta edizione delle Olimpiadi FANUC 2026: studenti premiati con medaglie e attestati affiancati dalla mascotte dell’azienda.

Ottanta studenti, quaranta istituti tecnici, undici regioni italiane. Questi i numeri dell’edizione 2026 delle Olimpiadi FANUC, la competizione di robotica industriale e programmazione CNC riservata alle scuole secondarie di secondo grado e agli ITS, giunta alla sua quarta edizione.

Per due giorni – l’11 e il 12 maggio – i team si sono misurati in prove teoriche e pratiche su celle operative allestite dall’azienda e da Sanoma, identiche ai laboratori didattici già in uso negli istituti partecipanti.

Le prove hanno testato due competenze distinte. Nella categoria Robotica, i concorrenti hanno eseguito task di movimentazione di robot con generazione di un digital twin che replica il comportamento della cella reale. Nella categoria CNC, il compito era la programmazione ISO standard di un centro di lavoro per una lavorazione di fresatura.

A valutare le prestazioni una giuria tecnica composta da Fabrizio Fischetti, Chief Expert WorldSkills, da Vittorio Manfredini, Trainer FANUC Academy, dagli Application Engineer Matteo Nardo e Marcello Madella per la robotica, e da Pietro Ciuffreda, Trainer FANUC Academy, con Davide Boriani, Application Engineer, e Matteo Cedrato, Field Service Engineer, per il CNC.

Sul podio della robotica industriale: Valdagno e Gradisca d’Isonzo

Nel concorso di programmazione robotica si è imposto il team dell’IIS Marzotto-Luzzatti di Valdagno, in provincia di Vicenza, con Lorenzo Frighetto e Davide Sandri.

Al secondo posto l’I.S.I.S. Brignoli-Einaudi-Marconi di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia – Giorgia Calligaris e Giorgia Feurra – e, al terzo, l’ISIS della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, con Gabriele Tell e Cristian Bolkovic.

Per la categoria CNC il CIAC di Ciriè, in provincia di Torino, si è confermato al primo posto, con Daniele Pagin e Loris Sollazzo. Secondo il team CIOFS-FP Piemonte, con Tommaso Arrobbio e Yehor Smirnov; terzo l’IPSIAS Di Marzio-Michetti di Pescara, con Alessio d’Armi e Lorenzo Del Biondo.

Perché le gare di robotica preparano alle competizioni industriali europee

Il collegamento con le competizioni internazionali è uno degli aspetti strutturali della manifestazione: i migliori team accedono a WorldSkills Piemonte, valida per la qualificazione a EuroSkills Düsseldorf 2027, di cui FANUC è global partner e sponsor per la categoria Robot Systems Integration. Questo raccordo tra formazione scolastica e standard professionali internazionali definisce il profilo dell’iniziativa: non una gara celebrativa, ma uno strumento di valutazione su benchmark reali.

“Con questa esperienza abbiamo voluto ricordare ai ragazzi che mettersi in gioco consente di raccogliere emozioni che li accompagneranno nel corso della loro crescita professionale”, ha dichiarato Mirko Cazzaniga, Education Business Developer di FANUC Italia, sottolineando come il livello espresso dai partecipanti rifletta “nell’enorme entusiasmo nei confronti dell’automazione industriale dimostrato dagli studenti e anche dai loro docenti”.

Formazione tecnica e automazione: il programma Education

I partecipanti hanno potuto beneficiare anche del percorso di certificazione FANUC-Sanoma su robot e CNC, un curriculum che affianca l’attività didattica ordinaria e prepara gli studenti a operare su tecnologie realmente in uso nell’industria manifatturiera.

FANUC supporta la formazione tecnica attraverso FANUC Academy e una rete di istituti partner che utilizza celle operative equivalenti a quelle della competizione. Il livello espresso dai quaranta istituti in gara – selezionati da undici regioni – indica come la domanda di competenze pratiche in automazione industriale cresca in parallelo all’espansione dei sistemi robotici e CNC nei contesti produttivi.

Davide Sandri e Lorenzo Frighetto, medaglia d’oro nella categoria Robotica con il punteggio di 160,333, sul palco delle Olimpiadi FANUC 2026.