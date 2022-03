18 marzo: primo giorno di convegni a Seatec & Compotec Marine 2022

L’edizione di Seatec & Compotec Marine 2022 ha scelto di dedicare due convegni a temi molto attuali e di grande rilevanza: “Riciclo e riuso dei materiali compositi” e “Nautica e disabilità: progetti, proposte e realizzazioni”.

Il 18 marzo, alle ore 10:15 si svolge il primo convegno, che propone esempi che hanno suscitato grande interesse non solo in ambito nautico. La Dott. Laura Saviano, co-fondatrice e General Manager di Korec, azienda toscana che ha sviluppato un processo per recuperare resine e fibre utilizzate nei materiali compositi, in particolare per il settore nautico, illustra, ad esempio: “Korec, un modello industriale e sostenibile per l’ambiente di riciclo della vetroresina, ancora inesistente in Europa”.

Trovare una soluzione attuabile, amica dell’ambiente ed economicamente sostenibile per riciclare i GFRP è fondamentale per la produttività e per essere competitivi sui mercati internazionali. La Dott. Saviano racconta come, dopo anni di ricerca, Korec ha sviluppato il processo industriale che permette di riutilizzare le fibre di vetro e soprattutto le resine utilizzate nel materiale composito.

Obiettivo di questo progetto e? proporre un modello industriale e sostenibile per l’ambiente di riciclo della vetroresina, ancora inesistente in Europa: smantellamento, smaltimento e riciclo della vetroresina utilizzata nella nautica per la realizzazione delle imbarcazioni.

La struttura “aperta” del convegno consente un continuo scambio di idee, non solo fra i relatori, ma anche con il pubblico che può interagire con i relatori e acquisire una migliore comprensione dei più recenti sviluppi della tecnica e dei materiali. Una formula che in altre occasioni ha ottenuto molto successo e ha suscitato grande interesse tra i progettisti e i tecnici del settore nautico.

A seguire, l’intervento di Fabio Bignolini NL Comp: “rComposite: un nuovo composito riciclabile per la nautica da diporto”, presenta una resina termoplastica e fibre naturali per garantire un fine vita sostenibile alle nuove imbarcazioni a vela e a motore.

In chiusura, Sergio Abrami, Yacht Designer di lunga esperienza nella progettazione e costruzioni di imbarcazioni non solo in materiale composito, si sofferma su un tema a lui caro: “Solid GRP vs Sandwich dal punto di vista del riciclo”. Vengono valutati e confrontati i materiali, con un approfondimento dedicato a quelli utilizzati nella costruzione nautica in funzione dello smantellamento e riciclo dei componenti delle imbarcazioni.

Chairman del convegno l’Arch. Simonetta Pegorari, che da anni si occupa di comunicazione per la nautica e l’industria dei materiali compositi, giornalista di Nautech, Jec Magazine e Macplas.