La 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes apre nuovi orizzonti: dagli oggetti alla vita

Bernard Charlès, Vice Chairman e CEO di Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes il proprio percorso strategico per i prossimi anni, focalizzato sulla trasformazione delle modalità di cura della salute e sul contributo a una vita migliore attraverso la realizzazione del gemello virtuale del corpo umano.

Le esperienze basate su gemelli virtuali aprono nuove possibilità alle bioscienze e alla sanità, consentendo a chi si occupa di ricerca, medicina, chirurgia e altre discipline legate alla salute di comprendere, modellare, investigare, testare e curare un corpo umano con lo stesso livello di precisione, sicurezza ed efficacia già conseguito in altri settori industriali come quelli relativi ad automobili, edifici o aeroplani.

“Nel 1989 abbiamo creato il primo gemello virtuale di un aeroplano gigantesco, il Boeing 777. Nel 2012, osservando come il mondo stesse passando a un’economia dell’esperienza che predilige l’utilizzo rispetto al prodotto, abbiamo osato immaginare una piattaforma che utilizzasse gemelli virtuali completi degli oggetti, al fine di esplorare, valutare e sperimentare a 360 gradi nuove idee da trasformare in realtà”, afferma Bernard Charlès, Vice Chairman e CEO, Dassault Systèmes.

“L’abbiamo chiamata piattaforma 3DEXPERIENCE. Adottando la piattaforma, i nostri clienti ne fanno il catalizzatore e l’abilitatore del Rinascimento dell’Industria. La nostra ambizione di armonizzare prodotto, natura e vita resta invariata, ma il raggio d’azione si sta allargando. In questo modo abbiamo acquisito una nuova comprensione della vita e della natura”, aggiunge Bernard Charlès.

“Oggi siamo in grado di applicare le conoscenze e il know-how acquisiti nel mondo inorganico al mondo vivente, estendendo il nostro focus dalle cose alla vita. L’esperienza del gemello virtuale del corpo umano ci consentirà di inventare nuovi modi di rappresentare la vita grazie alla comprensione e alla rappresentazione dell’invisibile e di dare un contributo di lungo termine a beneficio di tutti”, spiega Bernard Charlès.

Dal DNA agli organi, il corpo umano nasconde misteri complessi che la scienza deve ancora svelare. Le inefficienze della ricerca e della medicina odierne, unite al bisogno di cure più precise e a prezzi accessibili, fanno sì che il settore della sanità sia maturo per un’innovazione tecnologica in grado di trasformare le modalità con cui le terapie vengono scoperte, sviluppate, commercializzate, prodotte e utilizzate.

L’esperienza del gemello virtuale del corpo umano, realizzato con la piattaforma 3DEXPERIENCE, integra modellazione, simulazione, informazioni intelligenti e collaborazione. Coniugando bioscienze, scienze dei materiali e scienze informatiche, consente a tutti i soggetti coinvolti di proiettare i dati di un “oggetto” in un modello virtuale “vivente” che possa essere completamente configurato e simulato.

Industria, ricercatori, medici e persino pazienti possono visualizzare, testare, comprendere e prevedere ciò che non si vede, dall’effetto dei farmaci su una malattia agli esiti di un intervento chirurgico, prima che il paziente venga trattato.

Per raggiungere questi nuovi obiettivi, Dassault Systèmes si concentrerà sul consolidamento della sua leadership nelle bioscienze e nella sanità, oltre che in due altri settori strategici per l’economia: “infrastrutture e città” e “industrie manifatturiere”.

Questi settori hanno processi di sviluppo ed esigenze di sostenibilità simili nel loro impegno a migliorare la qualità della vita, che si tratti di terapie più mirate e meno costose, infrastrutture ottimizzate o un migliore uso dell’ambiente. Essendo una caratteristica dell’essere umano, l’esperienza ruota attorno alla capacità di utilizzare l’arte, la scienza e la tecnologia per immaginare e creare un mondo migliore per tutti. E questo mondo deve essere sostenibile.

È disponibile il whitepaper “From Things to Life”: https://ifwe.3ds.com/from-things-to-life.