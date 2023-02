Per il XXI anniversario di embedded world, Wibu-Systems sceglie di unisce le forze con OSADL

A embedded world 2023, Wibu-Systems sarà presente nello spazio espositivo di OSADL, al padiglione 4, stand 168. Nella foto di anteprima: CodeMeter Embedded è il contributo più importante di Wibu-Systems al mondo embedded.

embedded world, una delle principali mostre mercato dedicate alla tecnologia embedded, torna a Norimberga per il suo 21° anniversario, e Wibu-Systems, con i suoi specialisti in protezione, gestione licenze e cybersicurezza di Karlsruhe, sarà presente dal 14 al 16 marzo nello spazio espositivo di OSADL, al padiglione 4, stand 168.

A questa edizione, Wibu-Systems presenterà infatti una selezione delle proprie tecnologie per la comunità embedded presso lo stand di OSADL, Open Source Automation Development Lab. In qualità di Bronze Member della rete di competenza per il software open source nei prodotti industriali, Wibu-Systems sarà presente per offrire la propria visione di industria digitale.

CodeMeter Embedded è il contributo più importante di Wibu-Systems al mondo embedded. Progettato per operare con le risorse di memoria e di calcolo limitate tipiche dei sistemi embedded, CmEmbedded è una libreria dedicata, che racchiude le capacità di crittografia e di gestione licenze di CodeMeter in un pacchetto più snello.

Con l’API CodeMeter Embedded Core, che fornisce la funzionalità di base, e con il supporto per la maggior parte dei modelli di licenza abbinato a contenitori hardware (CmDongles) o software (CmActLicenses), CmEmbedded è lo strumento ideale per i creatori di software embedded, quando si tratta di proteggere, concedere in licenza e monetizzare il loro lavoro, compresa la possibilità di commercializzare le singole funzioni delle macchine separatamente o vendere licenze in abbonamento.

CodeMeter μEmbedded, la versione ancora più snella per microcontrollori e FPGA, è stato creato per le applicazioni più attente alle risorse di sistema e utilizza i contenitori CmActLicense.

Combinazione di sicurezze

Tra i visitatori dell’embedded world vi saranno anche molti operatori del settore e ingegneri dell’automazione industriale interessati a CmCloud. I contenitori di licenze e il sistema di gestione licenze basati sul cloud apportano un ulteriore strumento di flessibilità all’arsenale di Wibu-Systems, per un panorama IT industriale intelligente e sicuro.

Combinando la mobilità e la versatilità dei contenitori software con un livello di sicurezza pari a quello dei CmDongle, i CmCloudContainers sono la scelta perfetta per l’industria moderna e connessa, in virtù della quale i tecnici dell’assistenza possono accedere alle loro licenze ovunque e in qualsiasi momento.

Inoltre, i contenitori CmCloud sono abilitati all’utilizzo di CodeMoving, una delle caratteristiche esclusive di CodeMeter, che consente l’esecuzione di codice particolarmente sensibile nell’ambiente sicuro del contenitore licenze stesso.

Una delle due maggiori attrazioni aggiuntive sarà rappresentata da CodeMeter Certificate Vault, la soluzione di Wibu-Systems che porta nel mondo dei certificati digitali la facilità d’uso e la sicurezza già note agli utenti della sua tecnologia di licensing.

I certificati hanno molto in comune con la missione originale di Wibu-Systems nel campo della protezione e della concessione in licenza del software, a partire dalla crittografia su cui poggiano e dalla necessità di avvalersi di processi di consegna e gestione intelligenti e a prova di manomissione.

CodeMeter Certificate Vault memorizza le chiavi necessarie in contenitori sicuri e agisce come token provider, conforme allo standard PKCS#11, una grande risorsa, date le capacità multithreading della più recente libreria PKCS#11, che ne permettono l’uso in architetture AWS e, in particolare, con AWSGreengrass Core.

Inoltre, semplifica la creazione e il roll-out dei certificati, un processo complesso, che tende ancora oggi a scoraggiare l’impiego dei certificati digitali stessi. Con la sua ulteriore integrazione in OPC UA, CodeMeter Certificate Vault può contribuire a diffondere l'uso dei certificati digitali nelle comunicazioni M2M e favorire lo sviluppo di reti industriali sicure, affidabili e di facile utilizzo.

Novità in fiera

A embedded world, Wibu-Systems presenterà anche il nuovissimo CodeMeter Ready. Un’assoluta novità nell’ecosistema CodeMeter, CmReady introduce la famosa tecnologia di protezione e gestione licenze di Wibu-Systems sui dispositivi di memoria di massa, a partire dalle schede SD e microSD di fascia alta, prodotte da Swissbit.

Con la tecnologia di sicurezza a bordo delle schede Data Protection (DP) di Swissbit, la nuova soluzione rappresenta una valida alternativa intermedia tra la sicurezza e la potenza crittografica offerte dai contenitori hardware CmDongle di Wibu-Systems e i più snelli contenitori software CmActLicense.

Oltre alla grande portabilità e all’attrattiva per gli utenti di hardware, privi di interfacce USB, il nuovo hardware CmReady vincola la licenza alla scheda fisica stessa, piuttosto che a un’impronta digitale dell’endpoint.

“Mentre IT e OT convergono, le esperienze umane e digitali si fondono e una nuova società viene reinventata, il ruolo dei dispositivi embedded, del cloud computing e soprattutto della sovranità digitale sono fondamentali, per garantire che le macchine, gli utenti finali e i cittadini abbiano il controllo della propria identità”, sottolinea Oliver Winzenried, amministratore delegato e fondatore di Wibu-Systems, che non vede l’ora che embedded world abbia inizio.

Oliver Winzenried, amministratore delegato e fondatore di Wibu-Systems.