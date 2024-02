Seatec e Compotec Marine: appuntamento a Carrarafiere il 14 e 15 marzo 2024

La XXI edizione di Seatec - rassegna dedicata alle aziende che si rivolgono alla fornitura della cantieristica navale e da diporto - e la XV edizione di Compotec Marine - dedicata ai materiali compositi e alle tecnologie correlate nel settore nautico - sono organizzate da Carrarafiere e avranno luogo il 14 e 15 marzo 2024. Entrambe fanno parte di Tuscany Yachting Week, in cooperazione con Yare, organizzata da Navigo di Viareggio.

Seatec - Compotec Marine

Seatec - Compotec Marine conferma la sua vocazione di evento B2B con format espositivo rivolto alla filiera della subfornitura nautica, ai materiali costruttivi e alle tecnologie relative.

È arricchito dai consolidati incontri one-to-one tra gli espositori e la delegazione di buyer internazionali patrocinata da ICE Agenzia, che si rivolge a Paesi europei, come Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina Ungheria e a Paesi extra-UE, come Argentina, Brasile, Canada, Cina, Egitto, Emirati Arabi, Iran, Marocco, Sudafrica, Taiwan, Tunisia, USA, Vietnam.

Confermato anche il concorso MYDA, Millennium Yacht Design Award, giunto alla sua XX edizione. Si rivolge a progettisti esordienti e professionisti che si confrontano sulle tematiche ‘Nuovi Progetti’ e ‘La Barca a misura d’uomo’. I vincitori vedranno esposti i propri progetti nella mostra allestita ad hoc.

Temi comuni continuano a essere ‘innovazione’ e ‘sostenibilità’, in particolare con l’area dedicata alle Startup, non solo del settore marine, ma anche di settori trasversali.

Coinvolta nella manifestazione anche Arti Toscana in occasione del Career Day, punto di partenza per approfondire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore nautico e in cui saranno coinvolte gli HR dei cantieri.

In collaborazione con Saily.it sarà organizzata a Seatec un’area dedicata alla vela oceanica, olimpica e alla Coppa America, con importanti testimonianze di protagonisti delle tre aree.

Infine, la sera di giovedì 14, verrà replicato il Networking Gala Dinner, che tanto successo ha riscosso lo scorso anno, speciale evento che consente ai partecipanti delle manifestazioni di socializzare in una location prestigiosa.