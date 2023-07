La EMO di Hannover presenta la tecnologia di produzione internazionale

La EMO di Hannover 2023 è la più importante piattaforma globale dell’informazione e della comunicazione per gli esperti italiani della produzione.

Il tour mondiale EMO ha fatto tappa anche in Italia lo scorso 5 giugno. Dal 18 al 23 settembre 2023, i costruttori internazionali di tecnologia di produzione presenteranno a EMO Hannover le loro tecnologie intelligenti per l’intera catena del valore.

di Giuseppe Costa

Dal 18 al 23 settembre 2023, EMO Hannover riunirà i costruttori internazionali di tecnologia di produzione che presenteranno le loro tecnologie intelligenti per l’intera catena del valore. All’insegna dello slogan “Innovate Manufacturing!”, il salone leader mondiale del comparto proporrà la completa offerta della tecnologia per la lavorazione dei metalli, cuore pulsante di ogni tipo di produzione industriale. Saranno esposti ultimissimi macchinari e soluzioni tecnologiche efficienti, servizi a integrazione dei prodotti, sostenibilità in ambito produttivo e molto altro. Tema espositivo centrale di EMO rimarranno, comunque, macchine utensili lavoranti per asportazione e per deformazione, sistemi di produzione, utensili di precisione, flusso automatizzato dei materiali, tecnologia computerizzata, elettronica industriale e accessori.

La tecnologia di produzione garantisce produttività, qualità e flessibilità e offre soluzioni per il progresso dell’industria e la sostenibilità. È basata sulla digitalizzazione.

UN TOUR MONDIALE

Al fine di presentare la manifestazione nel migliore dei modi, l’Ente organizzatore, VDW, ha pianificato un tour in circa 40 Paesi del mondo, tra cui l’Italia, dove l’evento è stato presentato in una conferenza stampa svoltasi a Milano lo scorso 5 giugno. “Siamo certi che questa fiera può dare un importante contributo allo sviluppo dell’industria in Italia”, ha affermato Wilfried Schäfer, CEO di VDW, l’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine utensili che organizza EMO, sottolineando come la manifestazione proporrà lo stato dell’arte della tecnologia internazionale per la produzione e anticiperà gli sviluppi del futuro.

Si prevede che, nell’anno in corso, il PIL crescerà in Italia. La sua crescita sarà dovuta principalmente all’industria mineraria, alla meccanica, all’agricoltura e al turismo, oltre che all’industria automobilistica e della moda. Questi settori dell’economia sono fortemente orientati all’export. Alle loro prestazioni economiche l’industria contribuisce per il 20% circa. La maggior parte degli investimenti viene fatta inoltre in progetti infrastrutturali, nella sostenibilità del Paese, nelle energie rinnovabili e nella digitalizzazione.

Macchine utensili e sistemi di produzione moderni sono determinanti per un’industria ad altezza di futuro. “A EMO Hannover i responsabili dell’industria italiana, del governo e delle agenzie di promozione degli investimenti potranno informarsi in modo mirato sulle tecnologie più adatte per l’attuazione dei progetti previsti”, ha spiegato Schäfer.

Già l’ultima edizione di EMO Hannover, nel 2019, aveva registrato la presenza di circa 3.500 esperti provenienti dall’Italia. Sul totale dei circa 116.700 visitatori di 149 Paesi, il 51% veniva dall’estero.

Lo slogan che riflette l’obiettivo di EMO Hannover è “Innovate Manufacturing”: uno stimolo ai clienti perché investano in nuove tecnologie e un invito agli espositori perché presentino le loro tecnologie più innovative.

LA TRASFORMAZIONE DELL’INDUSTRIA

La tecnologia di produzione rende possibile e traina il progresso tecnico nella produzione industriale. È irrinunciabile per un’industria moderna e competitiva, che deve avere prima di tutto i requisiti della produttività, della qualità, della flessibilità, obiettivi ai quali la digitalizzazione dà un’ulteriore spinta.

La tecnologia di produzione offre soluzioni alle sfide alle quali i clienti del comparto devono rispondere oggi: nuovo tipo di domanda, più veloce sviluppo dei prodotti, minori dimensioni dei lotti, produzione più flessibile. “I processi si fanno più efficienti e più sostenibili, i cicli di lavorazione più flessibili, nascono nuove strategie di valore aggiunto e nuovi modelli di business”, dice Schäfer sintetizzando gli effetti della trasformazione in atto. L’industria deve inoltre operare in un mutato contesto generale per effetto di nuove priorità politiche, di nuove leggi o di nuovi accordi quali il Green Deal europeo.

Ecco perché lo slogan di EMO Hannover è “Innovate Manufacturing”: da una parte un invito per i clienti a investire in nuove tecnologie, dall’altra uno stimolo per i produttori a presentare le loro ultime innovazioni e soluzioni.

LE ATTUALI SFIDE DELL’INDUSTRIA

La tecnologia di produzione è nel cuore del processo del cambiamento industriale ed è allo stesso tempo parte della soluzione. EMO Hannover 2023 si pone in quest’ottica tematica con i suoi Future Insights, le sue dettagliate analisi del futuro.

The Future of Business rivolge la sua attenzione a nuovi mercati, a nuovi modelli di business, a possibilità e potenziali di una cultura dell’innovazione in ambito aziendale, all’adozione di procedure agili, alla creazione di un know-how di metodi, al cambiamento di strutture e modi di lavoro. EMO Hannover è un’importante piattaforma di condivisione della conoscenza, non solo in ambito tecnico, ma anche a livello di organizzazione, strategie e metodi aziendali.

L’area The Future of Connectivity tratterà le tendenze collegate a Industria 4.0, Internet delle Cose Industriale (IIoT), modelli di business digitali, manutenzione predittiva, apprendimento automatico, connettività, interoperabilità e intelligenza artificiale, applicazioni in realtà virtuale e aumentata. Oggi IT e ingegneria del software sono fattori chiave per la tecnologia di produzione, e l’estrazione dei dati un’opportunità per nuovi modelli di business. La connettività è la base per l’interconnessione verticale nella fabbrica e per l’interconnessione orizzontale con fornitori e clienti lungo la catena del valore. EMO 2023 proporrà entrambe le realtà attraverso il nuovo settore espositivo IoT in Production. “Vogliamo mettere insieme così tutti gli aspetti della fabbrica digitale”, aggiunge Schäfer.

L’interconnessione ha come importante elemento base indispensabili standard di interfaccia aperti per la comunicazione tra macchine, apparecchi e software di tipo diverso. In Germania si lavora da anni allo sviluppo di un linguaggio di produzione universale basato su OPC UA, già noto e pubblicizzato a livello internazionale con il marchio umati, che sta riscuotendo grande interesse in tutto il mondo. EMO Hannover 2023 dimostrerà dal vivo, con l’apporto di vari produttori e sistemi, come avviene l’interconnessione tra reparti produttivi e infrastruttura IT e come la produzione possa essere ottimizzata attraverso l’utilizzo dei dati.

L’area Future of Sustainability in Production, per finire, si occuperà di come integrare soluzioni di sostenibilità, uno dei problemi più urgenti del nostro tempo, già in fase di pianificazione degli investimenti. “In fiera verranno presentati approcci preventivi, soluzioni e progetti finalizzati a vari obiettivi: una produzione e una pianificazione di fabbrica rispettose delle risorse e a impatto ambientale nullo, un’economia circolare in ambito produttivo, una creazione circolare del valore, una produzione ad efficienza energetica, catene di approvvigionamento sostenibili e la configurazione di postazioni di lavoro sicure”, afferma Schäfer, sintetizzando il contributo che può venire da EMO Hannover. Alle soluzioni proposte da numerosi espositori singoli, quest’area affiancherà anche un approfondimento tematico sulla produzione, abbinando proposte della scienza e rispettive attuazioni pratiche. Al riguardo l’attenzione sarà rivolta in particolare all’efficienza energetica, un tema finora abbastanza trascurato che, però, ha in sé un enorme potenziale.

I NUMERI DI UN SUCCESSO ANNUNCIATO

Finora si sono iscritti a EMO Hannover 2023 complessivamente circa 1.600 espositori di 43 Paesi (ndr: dati al 5 giugno 2023), e tra di essi molte aziende dei maggiori Paesi fornitori dell’Italia: Germania, Belgio, Corea del Sud, Giappone e Spagna. In fiera saranno presentati interessanti sviluppi tecnici che possono essere significativi per il futuro delle aziende. “EMO Hannover è la piattaforma perfetta per chi intenda valutare questi sviluppi in prima persona e metterli a confronto, e magari anche trovare partner competenti. EMO si sviluppa infatti ampiamente lungo l’intera catena del valore e presenta l’intera offerta mondiale”, ha concluso Schäfer.

I visitatori specializzati del salone rappresentano tutti i settori importanti dell’industria manifatturiera, quali industria meccanica e impiantistica, industria automobilistica e suoi subfornitori, industria aeronautica e aerospaziale, meccanica di precisione e ottica, cantieristica navale, tecnologia medica, produzione di utensili e stampi, costruzione in acciaio e costruzione leggera. EMO è un marchio registrato dell’Associazione europea dell’industria della macchina utensile, CECIMO. La manifestazione è organizzata dall’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine utensili (VDW) che ha sede a Francoforte sul Meno, in Germania. ©TECNeLaB

