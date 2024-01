Altair annuncia l’evento Future.Industry 2024 sul tema “la scienza del possibile”

Altair, leader mondiale nella scienza computazionale e nell’intelligenza artificiale (IA), ha annunciato Future.Industry 2024, l’evento virtuale globale di riferimento per l’azienda che si terrà il 6-7 marzo. Il tema centrale dell’evento sarà “la scienza del possibile” e riunirà leader, esperti di settore e visionari per esplorare le tendenze e le tecnologie destinate a rivoluzionare il futuro del nostro pianeta.

“La rapidità dei progressi tecnologici, soprattutto in un periodo di cambiamenti nel panorama competitivo, rende complicato tenere il passo, anche per chi è saldamente inserito nel proprio settore. ‘Future.Industry’ è un’importante occasione per scoprire e conoscere le tendenze e le tecnologie più recenti e influenti del mercato odierno”, dichiara James R. Scapa, Fondatore e Amministratore Delegato di Altair.

“All’evento di quest’anno affronteremo i più recenti progressi della scienza computazionale come pochi altri eventi sono in grado di fare!”, sostiene R. Scapa.

Speaker in primo piano sono:

James R. Scapa , Founder e Chief Executive Officer, Altair;

Dean Kamen , Founder, FIRST e Presidente DEKA Research & Development Corporation;

Samantha Simmonds , giornalista e broadcaster on-air, BBC News;

Dr. Nina Gaißert , Referent Portfolio Projects, Festo;

Mike Cazer , Chief Executive Officer, American Magic;

Mike Gualtieri , Vice President e Principal Analyst, Forrester;

Merve Hickok , President and Research Director, Center for AI and Digital Policy, University of Michigan e Founder di AIethicist.org;

Dr. Ingo Mierswa , Senior Vice President Product Development, Altair e Founder di RapidMiner;

Dr. Fatma Kocer, Vice President Engineering, Data Science Analytics e Internet of Things (IoT) Development, Altair.

Un evento sul futuro

Durante il Future.Industry 2024, i partecipanti potranno assistere a presentazioni di relatori provenienti da organizzazioni di rilevanza mondiale come Analytium, Aptiv e Maxion Wheels, oltre a quelle di esperti e dirigenti di Altair, che discuteranno le principali tendenze nel campo della simulazione, del calcolo ad alte prestazioni (HPC), dell’intelligenza artificiale (AI), dell’analisi dei dati e del mondo accademico.

L’evento è rivolto a un pubblico proveniente dai settori e ruoli più disparati e offrirà contenuti di alto livello, oltre a presentazioni e panel specifici per settore e per argomento.

Il primo giorno e la prima parte del secondo giorno saranno caratterizzati da una sessione principale unica, mentre l’ultima parte del secondo giorno si articolerà in quattro percorsi paralleli:

Percorso 1: AI e ingegneria di nuova generazione: Design & Simulation Intelligence.

Percorso 2: AI senza ostacoli per l’impresa moderna.

Percorso 3: La rivoluzione dell’HPC nell’era dell’AI e del cloud.

Percorso 4: Preparare gli studenti al mondo reale: Sfruttare le tecnologie all’avanguardia dell’ingegneria e della scienza dei dati per formare la forza lavoro del domani.

Future.Industry 2024 avrà luogo in tre fasce orarie che copriranno America, EMEA e APAC; inoltre, prevederà traduzioni audio dal vivo in otto lingue, tra cui l’italiano. Per saperne di più su Future.Industry 2024 e per registrarsi all’evento, è possibile visitare il sito https://events.altair.com/it/future-industry-2024/.