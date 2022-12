Hexagon rafforza il supporto in Italia per il software ESPRIT CAM con l’acquisizione di CIM3

Hexagon AB, azienda leader a livello mondiale nel campo delle soluzioni di realtà digitale che combina sensori, software e tecnologie autonome, ha annunciato l’acquisizione di CIM3, un distributore italiano del software ESPRIT di Hexagon.

ESPRIT è un software CAM (produzione assistita da computer) ad alte prestazioni, specializzato nella programmazione, ottimizzazione e simulazione di macchine CNC per lavorazioni di precisione. Sviluppata in stretta collaborazione con i principali costruttori di macchine utensili, la piattaforma scalabile gestisce le operazioni multitasking e a fantina mobile, processi di produzione additiva e di lettroerosione a filo (EDM).

Fondata nel 1990, CIM3 vende i prodotti ESPRIT dal 1998 ed è uno dei maggiori rivenditori in Italia. Con sede a Ravenna, l’azienda supporta i clienti ESPRIT in Emilia Romagna, nelle vicine Marche e in tutta Italia. Il team di esperti di CIM3 continuerà a supportare la gamma di software ESPRIT come parte dell’organizzazione diretta di Hexagon.

“L’acquisizione di CIM3 migliorerà il supporto ai nostri clienti ESPRIT e rappresenta un passo importante per l’evoluzione delle nostre attività di vendita in Italia”, dichiara Stephen Chadwick, Presidente EMEA della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon.

“Il team di CIM3 mette a disposizione una vasta esperienza e know-how del software ESPRIT e del mercato locale. L’integrazione di CIM3 garantirà sicurezza ai suoi clienti e sono certo che il team di esperti fornirà loro competenze e conoscenze molto valide in grado di soddisfare esigenze di lavorazione sempre più complesse”, conclude Chadwick.

CIM3 sarà integrata all’interno della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon. L’acquisizione non ha un impatto significativo sui risultati di Hexagon.