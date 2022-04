La foresta di Würth Italia sostiene la crescita di alberi in Val di Fiemme

In occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, svoltasi lo scorso 21 marzo, Würth Italia ha annunciato l’avvio di una collaborazione con WOWNature per sostenere la crescita di alberi in Val di Fiemme, una delle aree boschive alpine devastate dall’uragano Vaia del 2018.

WOWNature è una realtà impegnata nella ricerca e nello sviluppo di progetti sostenibili in grado ripristinare l’equilibrio fra uomo e sistemi naturali. Attraverso questa partnership, Würth donerà un albero a tutti i propri collaboratori e collaboratrici, creando una “foresta Würth”, in Val di Fiemme, che permetterà di compensare parzialmente le emissioni di CO 2, restituendo, contemporaneamente, l’antico splendore a una foresta millenaria.

Nell’ottica di una strategia orientata agli obiettivi di sviluppo sostenibile, Würth Italia si impegna a sensibilizzare i propri collaboratori presenti e futuri sull’importanza della crisi climatica e dell’impatto ambientale dell’uomo. Per questo, verrà donato a ciascuna/o di loro un albero, simbolo tangibile dell’impegno di Würth e di tutte le persone che ne fanno parte.

Secondo le stime di WOWNature, iniziativa ideata dallo spinoff universitario Etifor, ogni cittadino italiano è responsabile per l’emissione di circa 5.000 kg di CO 2 all’anno. A seconda della specie, un albero è in grado di assorbire ogni anno in media tra i 7 e i 33 kg/CO 2 .

Se gli alberi bruciano o vengono distrutti, i loro benefici non solo vengono persi, ma anche la CO 2 catturata negli anni viene rilasciata. Il progetto di WOWNature permette di piantare o di proteggere alberi adulti per compensare le emissioni di CO 2 , migliorare il paesaggio e favorire la crescita della biodiversità.

“Le foreste sono il motore dell’economia e delle popolazioni locali, ed è per questo che come Würth vogliamo contribuire alla loro crescita”, dichiara Norman Atz, Direttore comunicazione di Würth Italia (nella foto di chiusura). “L’uragano che nel 2018 ha devastato i boschi della Val di Fiemme e delle altre valli, ha modificato il paesaggio e la vita delle persone che lo abitano, abbattendo foreste di grandissimo valore per il territorio e per la comunità”.

“Con questo progetto vogliamo non solo contribuire al ripristino di queste foreste, ma anche sensibilizzare i nostri collaboratori sul tema, in un’ottica di appartenenza, di riconoscenza al territorio che ci ospita e di apertura al cambiamento e alla responsabilità”, aggiunge Atz.

La Magnifica Comunità di Fiemme è conosciuta in tutto il mondo per le sue foreste e i suoi abeti rossi dall’ottima risonanza, utilizzati già da Stradivari per realizzare violini. Le vallate che ospitano queste foreste, fondamentali per l’economia locale montana, hanno subìto ingenti danni durante l’evento climatico estremo che ha colpito l’arco alpino a ottobre 2018. Sostenendo questa iniziativa, Würth vuole dare il suo contributo per far tornare a risplendere questi luoghi.

Würth è fortemente impegnata nella sostenibilità con numerose iniziative che promuovono l’attenzione verso l’ambiente, come la rivoluzione elettrica del proprio parco auto, la rigenerazione dei pannelli fotovoltaici installati a Egna nel 2003 e la progettazione di un nuovo impianto per la sede di Capena.

Norman Atz, Direttore comunicazione di Würth Italia.