Crema sempre più green: inaugurate 3 nuove stazioni di ricarica FastWay

Prosegue il robusto piano di installazioni di FastWay, uno dei principali Charge Point Operator (CPO) indipendenti italiani nel settore della ricarica in alta potenza, con l’inaugurazione di tre stazioni ultra-fast a Crema. Le nuove attivazioni si affiancano agli 80 punti di ricarica installati nel corso del 2023, in un solo anno di attività, e sono parte integrante dei 250 nuovi punti previsti per i primi mesi del 2024, dei quali quasi la metà sono in Lombardia.

Le tre stazioni cremasche, strategicamente posizionate in Via Pavese 4, Via Crespi incrocio con Via Capergnanica e Via Rossignoli 2, offriranno una soluzione capillare, rapida ed efficiente per tutti i cittadini e turisti proprietari di veicoli elettrici: ciascun punto di ricarica presenta una potenza complessiva di 120 kW ed è dotata di due prese di tipo CCS2 in corrente continua, permettendo di portare lo stato di carica degli attuali veicoli Long Range dal 20% all’80% in soli 30 min.

“Siamo felici di annunciare l’attivazione di queste tre nuove colonnine ultra-fast a Crema, operazione che fa parte della nostra più ampia strategia di elettrificare il corridoio ‘Lombardia Est’ nell’area di Milano-Bergamo-Brescia-Cremona per consentire a tutti i guidatori elettrici di spostarsi e ricaricare rapidamente in territori finora carenti di stazioni di ricarica veloce”, commenta Paolo Esposto, founder di FastWay.

“Ringraziamo quindi l’amministrazione cremasca con cui abbiamo instaurato una proficua collaborazione che ci ha permesso di completare il progetto in città in tempi rapidissimi”, aggiunge Esposto.

L’Assessore all’Ambiente e Mobilità Franco Bordo aggiunge: “Il Comune di Crema sostiene convintamente tutte le iniziative, pubbliche e private, utili a rafforzare la mobilità dolce e sostenibile. Siamo convinti che soltanto promovendo una pluralità di azioni all’interno di un quadro coerente e articolato che affianca l’introduzione di misure di sostegno alla mobilità elettrica privata, la predisposizione di servizi pubblici, l’implementazione di mezzi di trasporto pubblici elettrici, lo sviluppo del car sharing, si possano ottenere risultati apprezzabili in questo ambito”.

“Le tre nuove colonnine ultra-fast, installate da FastWay, che ci portano a un totale di 28 stazioni di ricarica elettrica sul nostro territorio comunale, vanno proprio in questa direzione di marcia, portando Crema ai vertici nazionali per la diffusione di questo tipo di infrastrutture in rapporto al numero di abitanti”, conclude Bordo.

Le colonnine di ricarica di Via Pavese e di Via Crespi incrocio con Via Capergnanica sono già operative, mentre quella di Via Rossignoli sarà attivata nei prossimi giorni. Tutte sono accessibili tramite le app per smartphone dei principali fornitori di servizi di ricarica e dotate di un ampio monitor che fornisce istruzioni per l’utilizzo e informazioni dettagliate sulla sessione di ricarica in corso, per garantire un’esperienza utente facilitata.

Il monitor svolge anche la funzione di veicolare informazioni utili ai cittadini e ai turisti, contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza sull'utilizzo di veicoli elettrici.