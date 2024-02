Il Gruppo Mondial a Mecspe 2024

Il sistema GFX di HepcoMotion per Beckhoff XTS è la soluzione ideale nel settore dell’imballaggio, caratterizzata da elevate velocità, grandi volumi e minima manutenzione.

Dal 6 all’8 marzo, presso la Fiera di Bologna, allo stand C78, padiglione 30 di Mecspe, il Gruppo Mondial presenta le principali soluzioni integrate dedicate all’industria manifatturiera italiana. Lo stand è suddiviso in isole tematiche dedicate alle diverse Business Unit. L’area componenti con le Business Unit Unitec, Bearings, Power Transmission, Linear Systems, e l’area sistemi meccatronici con Tecnomotion e Smart Factory. Numerose le soluzioni in mostra.

Carrellata di innovazioni

Ecco alcuni dei sistemi presentati a Mecspe dal Gruppo Mondial. Partiamo dal motore planare che ridefinisce le linee di produzione rendendole intelligenti. Il sistema planare è composto da elementi mobili (motori) e una superficie stazionaria di Flyway modulari (statori). Ogni mover è controllato in modo indipendente e levita magneticamente con 6 gradi di libertà.

Il sistema GFX di HepcoMotion per Beckhoff XTS è invece la soluzione ideale nel settore dell’imballaggio, caratterizzata da elevate velocità, grandi volumi e minima manutenzione. La partnership tra HepcoMotion e Beckhoff ha dato vita al sistema GFX, un’opzione di guida di fascia alta che fornisce il supporto e la rigidità necessari per le applicazioni precise di XTS.

La flessibilità del sistema Beckhoff XTS, basato sulla tecnologia del motore lineare, consente una gestione indipendente dei carrelli lungo la guida, facilitando cambi rapidi di prodotto e l’aggiunta/rimozione di stazioni di lavoro.

Il sistema GFX offre precisione, affidabilità e resistenza, durante movimenti complessi ad alte velocità. Progettato per ridurre al minimo la manutenzione grazie alle guide a V di HepcoMotion, insieme a XTS garantisce una straordinaria flessibilità nella progettazione dell’applicazione, favorendo una maggiore produttività nelle industrie manifatturiere e di imballaggio.

Il sistema XTS, acronimo di eXtended Transport System, sviluppato da Beckhoff in collaborazione con HepcoMotion, rappresenta un’innovazione rivoluzionaria per l’automazione industriale, offrendo infinite possibilità di configurazioni grazie alle sue piattaforme modulari. La piattaforma XTS-GFX soddisfa le crescenti richieste di produttività, precisione e flessibilità, grazie anche alla sua natura predittiva che consente il controllo individuale dei mover.

Le nuove versioni come High Drive, High Drive Plus, Agile e Track Management estendono ulteriormente le capacità del sistema, consentendo di gestire carichi più elevati, scorrimento parallelo su due circuiti, velocità estreme fino a 6 m/s e traslazioni automatiche tra diverse sezioni del sistema, senza intervento esterno.

Le guide HepcoMotion forniscono rigidità e un’elevata precisione nei movimenti, mentre le versioni speciali dei sistemi di guida 1-Trak e PRT2 ampliano ulteriormente le opzioni di configurazione.

La divisione meccatronica del Gruppo Mondial, con Tecnomotion come System Integrator, offre soluzioni innovative chiavi in mano, rispondendo alle esigenze dei clienti con sistemi meccatronici avanzati.

Dall’asse lineare al martinetto

Il nuovo asse lineare Mondial MLM7N è una soluzione avanzata per la gestione di un elevato numero di carrelli, grazie al motore Beckhoff e al design innovativo. Dotato di mover magnetici passivi, permette notevole rigidità e capacità di carico grazie al sistema di guida a ricircolo di sfere con doppio pattino su guide parallele.

Il software di controllo Beckhoff facilita la programmazione e include il controllo delle collisioni, assicurando affidabilità in ogni fase di lavoro. La dinamica avanzata dei mover, combinata con la programmazione lineare diretta, lo rende ideale per svariate applicazioni, garantendo elevata precisione e ripetibilità di posizionamento.

I motori Beckhoff ad alta densità di forza consentono la realizzazione di unità lineari multi-carrello in dimensioni sorprendentemente compatte, offrendo una programmazione del sistema semplice e affidabile.

I cilindri eco electric di Global Technical Service sono un’alternativa innovativa e sostenibile ai componenti oleodinamici. Presenti in 8 taglie, si inseriscono in molteplici campi applicativi, offrendo automazione e controllo integrati, senza la necessità di sistemi e sensori esterni.

Realizzati in acciaio inox 316, producono una forza da 800 kg fino a 50 t. Sono dotati di lubrificazione centralizzata e sistema di guida incorporato. Perfettamente idonei per ambienti che richiedono standard igienici elevati, come i settori Pharma e Food & Beverage, dove il rischio di contaminazione è alto nelle fasi iniziali del processo.

La fiera è l’occasione per una dimostrazione collettiva finalizzata a far conoscere tutti i dettagli e le applicazioni industriali dei cilindri eco electric attraverso l’utilizzo della realtà aumentata. Indossando un visore si possono visionare tutti i dettagli e le applicazioni industriali dei cilindri. È possibile osservare il funzionamento all’interno di una linea di packaging, applicato a una macchina per lo stampaggio, in un impianto di pressofusione e in diverse esigenze di sollevamento.

Passando alla gamma di cuscinetti RTB Unitec per macchine utensili, va detto che integrano un sistema di misura angolare induttivo assoluto, per ottenere letture precise in tempo reale, senza influenze esterne, garantendo elevata rigidità e precisione. Permettono di gestire carichi elevati ad alte velocità, assicurando risultati accurati e tolleranze migliori nei pezzi lavorati.

In esposizione il modello RTB ABS con encoder assoluto, che fornisce, in tempo reale, la posizione assoluta, grazie alla testina di lettura con elettronica integrata. La gamma RTB di cuscinetti assiali-radiali a rulli per tavole di indexaggio comprende anche le versioni RTB AMS, con encoder induttivo integrato e RTB HS per elevate velocità di rotazione.

Da non trascurare i cuscinetti CSC Bearings a sfere, per mandrini. Ad alta precisione, grazie alla specifica configurazione geometrica, sono in grado di sopportare elevati carichi assiali e radiali. Ampia la possibilità di personalizzazione sia per il design che per specifici materiali e guarnizioni speciali.

In anteprima assoluta per il mercato italiano, viene esposto il torsiometro MONITEX BT di KTR. Il sistema è essenzialmente composto da un giunto di accoppiamento Rotex con un sistema di misura integrato per la misurazione di coppia e velocità. Attraverso una testa induttiva, installata radialmente al giunto, e un collegamento bluetooth, è possibile ricevere, salvare ed elaborare immediatamente i dati di coppia e velocità.

Da vedere anche i giunti flessibili GFMA-GMFB-GFMC, progettati e prodotti direttamente dal Gruppo Mondial per assicurare soluzioni che rispondano ai più elevati standard di qualità, flessibilità, precisione ed efficienza. Presente anche l’unità di bloccaggio idraulica albero/mozzo ETP-Classic.

Da non perdere anche i riduttori epicicloidali Apex Dynamics, garanzia di elevato standard qualitativo, per applicazioni complesse. Compatibili con i più noti e comuni servomotori, sono distribuiti dal Gruppo Mondial. La loro elevata qualità, unita all’affidabilità, garantiscono bassissime necessità di manutenzione. Le loro geometrie assicurano l’intercambiabilità con riduttori di altre marche.

Il Gruppo Mondial presenta poi i martinetti meccanici MOM, disponibili in più esecuzioni, tra cui con vite translante, con vite rotante e in versione elettro cilindro, a seconda delle diverse esigenze di traslazione. Dotati di accessori standard e speciali, sono declinabili in otto diverse grandezze e possono essere personalizzati con trattamenti specifici sulla cassa del martinetto, utili in condizioni particolari di temperatura piuttosto che di ambiente esterno o interno.

Una demo, infine, racchiude alcuni dei più richiesti componenti meccanici che non solo sono presenti in fiera, ma anche visibili all’opera, attraverso una catena cinematica che il Gruppo ha strutturato per l’evento. La demo illustra il funzionamento dei diversi componenti, tra cui: il torsiometro KTR Dataflex; il giunto KTR Radex; il giunto KTR Rotex; il martinetto meccanico Mondial-MOM; la vite THK a ricircolo di sfere; i rinvii angolari Apex; il riduttore Apex PEII070-003.

