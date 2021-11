10 novità tecnologiche da regalare a Natale 2021

Natale 2021: cosa regalare? Ecco 10 idee raccolte dalla redazione di TECNeLaB per far felice chi ci è accanto in un giorno speciale. L’innovazione resta il comune denominatore di questi speciali “regali” di Natale.

di Pamela Pessina

10 idee, 10 oggetti del desiderio, 10 prodotti super hi-tech che si distinguono per innovazione, design e stile, ma che strizzano l’occhio anche alla tradizione. Ecco 10 suggerimenti per far felice chi ci è accanto in un giorno speciale. E a tutti i lettori di TECNeLaB un augurio di Buone Feste dalla redazione!

PRESTAZIONI RIVOLUZIONARIE

Apple MacBook Pro è stato completamente reinventato con gli innovativi M1 Pro e M1 Max, i primi chip professionali sviluppati per Mac. Disponibile nei modelli da 14” e 16”, MacBook Pro offre prestazioni straordinarie per elaborazione, grafica e machine learning (ML) sia quando è collegato all’alimentazione sia quando non lo è, e assicura un’autonomia fenomenale, rendendo possibili flussi di lavoro prima inimmaginabili su un computer portatile. Il nuovo MacBook Pro ha uno splendido display Liquid Retina XDR, una vasta gamma di porte per una connettività evoluta, una videocamera FaceTime HD da 1.080 p e il miglior sistema audio mai integrato in un notebook. Abbinato a macOS Monterey, progettato sin dalle fondamenta per sfruttare tutta la potenza dei chip M1 Pro e M1 Max, offre un’esperienza utente che non ha rivali. Infrangendo i limiti tradizionalmente associati a un computer portatile, MacBook Pro è progettato per chi si occupa a livello professionale di sviluppo, fotografia, cinema, arte 3D, scienza e musica, e per chiunque desideri il miglior notebook al mondo. “Volevamo creare il notebook professionale migliore al mondo e oggi siamo entusiasti di presentare il nuovo MacBook Pro con i chip M1 Pro e M1 Max; è una combinazione rivoluzionaria di prestazioni fenomenali, autonomia della batteria senza pari e funzioni all’avanguardia”, dichiara Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. (da 2.114,50 €) Per chi è alla ricerca del miglior notebook in circolazione.

MONITORARE IL BENESSERE

Garmin Forerunner 55 è uno sportwatch studiato e sviluppato per gli amanti dello sport praticato a tutti i livelli, in particolar modo per gli appassionati di running. Uno strumento di facile e immediato utilizzo, per registrare, monitorare e analizzare i dati relativi alle proprie prestazioni, in allenamento o in gara, per raggiungere nuovi e sempre più grandi risultati. Premendo il pulsante di avvio, Forerunner 55 accompagnerà chi lo indossa durante l’attività fisica scelta, corsa o camminata, tenendo traccia di dati quali tempo, distanza, velocità e frequenza cardiaca rilevata direttamente dal proprio polso. Analizzerà dettagliatamente la sessione di corsa, suggerirà allenamenti quotidiani per mantenersi in forma, prevederà applicazioni per lo sport integrate e tanto altro.

Tra le principali funzioni: il GPS integrato che tiene traccia in modo accurato e preciso della distanza percorsa, della velocità e del luogo dove si sta svolgendo l’attività; la rilevazione cardiaca al polso che indica la frequenza del battito del proprio cuore, sia durante l’esercizio fisico sia, se indossato, durante la notte e il riposo; il monitoraggio quotidiano, che offre la possibilità di avere un’analisi del livello di attività durante il giorno, con conteggio dei passi, rilevazione e calcolo delle calorie consumate, analisi della qualità del sonno e molto altro; la funzione allenamenti giornalieri che, sulla base dei dati registrati, e quindi dello stato di forma fisica dell’utente e dei suoi tempi di recupero, fornisce indicazioni per allenamenti quotidiani personalizzati. È disponibile in tre varianti colore: nero, bianco e azzurro acqua. (199,99 €). Per chi corre e si allena a qualsiasi livello.

NON SOLO MUSICA

Perfetti per gli allenamenti indoor e outdoor, per ascoltare un podcast o semplicemente per ascoltare musica in un momento di sano relax, i nuovi auricolari della gamma True Wireless Elite di Jabra sono il regalo tecnologico e innovativo che amici e parenti sicuramente apprezzeranno. In particolare, i nuovi top di gamma Jabra Elite 7 Pro sono gli auricolari più piccoli finora mai realizzati da Jabra, vantano otto ore di utilizzo non-stop, la cancellazione attiva del rumore regolabile e l’integrazione di Alexa, Siri e Google Assistant (solo per Android).

Gli Elite 7 Pro sono pronti a stupire grazie alla nuovissima tecnologia MultiSensorVoice™, che combina un sensore a conduzione ossea, quattro microfoni e algoritmi per garantire chiamate cristalline. Il suono può essere personalizzato ulteriormente: creando un proprio profilo audio con la funzionalità Jabra MySound e utilizzando HearThrough è possibile definire esattamente quanto rumore esterno si vuole fare entrare in cuffia.

Jabra è leader nello sviluppo e nella produzione d’innovative soluzioni audio, video e di collaborazione, studiate sia per i consumatori sia per le imprese. Parte di GN Group, la mission di Jabra è quella di permettere alle persone di ascoltare di più, fare di più e produrre di più. Gli Elite 7 Pro sono disponibili nei colori nero titanio, nero e oro beige. (199,99 €) Per chi non rinuncia in nessun caso all’alta definizione.

PER SPOSTARSI NEGLI SPAZI METROPOLITANI

M1 è il monopattino elettrico Nilox dotato delle più recenti e innovative tecnologie per offrire un maggior comfort di guida e garantire una migliore sicurezza su strada. Proprio per massimizzare la sicurezza dei guidatori, Nilox M1 è tra i primi in Italia a incorporare gli indicatori di svolta nel LED posteriore del monopattino: una vera novità che rende semplice e sicuro segnalare un cambio di direzione, oltre alla frenata. Inoltre, le manopole fluorescenti, ora realizzate in morbido materiale antibatterico, permettono di essere sempre ben visibili, anche di notte.

Da segnalare alcuni elementi dal design ricercato: il manubrio e lo smart display sono stati completamente rivisitati, integrando un touch & feel unico e accattivante, che lo rende inconfondibile. Ma non solo: tramite lo smart display possono essere segnalati eventuali problemi e confrontarsi facilmente con l’assistenza.

M1 è provvisto di Cruise Control, che, oltre alle tre velocita? standard, consente di viaggiare alla velocità desiderata, finché non verrà premuto il freno. Leggero e compatto, ma anche capace di raggiungere fino a 25 km di autonomia, M1 è adatto a tratte di media percorrenza. Inoltre, il dispositivo integra un motore da 350 W e una modalità torque che esprime la massima potenza in salita. Disponibile nella colorazione Matte Black + Flash Lime e in un secondo momento anche nella speciale Dark Grey + Petrol Blue. (399,95 €) Per chi vuole sperimentare una guida senza precedenti.

LEGGERA, PERSONALIZZABILE E MADE IN ITALY

Inedita leggerezza, batteria fino a 200 km e cinghia in carbonio, al posto della catena, che non sporca, non richiede manutenzione ed è più silenziosa: sono queste le caratteristiche principali della urban e-bike NOKO presentata in occasione di EICMA 2021 e disponibile per le prenotazioni. L’innovativo peso di 14,8 kg rende questa e-bike l’ideale sia per gli spostamenti veloci sia per quelli che coprono tratte più lunghe: questo grazie alla batteria aggiuntiva – grande come una bottiglietta d’acqua minerale trasportabile come una borraccia – che, se aggiunta a quella in dotazione, permette una durata doppia di pedalata fino ai 200 km.

L’essenzialità del design fa di NOKO un prodotto gradito a quanti amano unire prestazioni tecniche al design accattivante, che coniuga praticità ed eleganza. L’impiego di componenti racing nelle e-bike NOKO si traduce in miglior performance e minor sforzo, ma anche in maggiore sicurezza. Con questo obiettivo, NOKO ha stretto importanti partnership con i migliori nomi sul mercato della componentistica mondiale: FSA per il motore, per il gruppo batteria, il manubrio e per il reggisella. Per le ruote è stato scelto Vision, mentre i freni idraulici portano il nome Raicam o Sram. I telai, in lega di alluminio, sono 100% Made in Italy.

Altra novità di NOKO è la personalizzazione: ogni acquirente attraverso il sito www.nokobike.com potrà scegliere la tipologia di bicicletta, i componenti, colore e accessori. Tre i modelli che si possono preordinare e che saranno disponibili da febbraio 2022: FORZA è la city bike per antonomasia con il tubo superiore alto; TEMPO variante con il tubo superiore basso; VULCANO, per coloro che amano alternare l’asfalto con lo sterrato. (da 3.990,00 €) Per chi sa aspettare fino a febbraio 2022!

PERFETTO CONNUBIO TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE

Grintoso ma molto raffinato, lo zaino roll top BLU SQUARE, la linea icona di Piquadro, con l’inconfondibile profilo azzurro, è realizzato in pelle morbida e leggermente lucida. Sul fronte, lo zaino ha tre capienti tasche zippate pensate per il cellulare o qualsiasi altro piccolo oggetto da tenere a portata di mano. Sui due lati, altre due tasche, con fodera interna impermeabile: sono il posto perfetto per una borraccia e un ombrello ripiegabile. Sempre attenta alla protezione del contenuto, Piquadro ha posizionato sullo schienale una tasca per il portafoglio, dotandola dello scudo RFID che scherma le carte di credito contro la clonazione.

Sempre in tema di sicurezza, è stata inserita una taschina per il Connequ, il dispositivo Piquadro per la geolocalizzazione di prossimità. Una volta connesso via Bluetooth allo smartphone, grazie a una App disponibile su App Store e Play Store, il Connequ funzionerà come un allarme: farà squillare il cellulare quando la connessione verrà a mancare, perché lo zaino non è più in prossimità del proprietario, e permetterà di localizzarne l’ultima posizione al momento in cui è avvenuta la disconnessione.

Qualità e innovazione, e oggi anche sostenibilità, sono elementi che caratterizzano tutti i prodotti Piquadro: l’azienda è infatti membro del Leather Working Group, l’Ente internazionale indipendente che ha sviluppato il protocollo di sostenibilità per la filiera della pelle più diffusa al mondo. Comprando i prodotti in pelle Piquadro si supporta la produzione responsabile dei pellami. (498,00 €) Per chi ama gli accessori di pregio.

LEGGERE…A COLORI!

Visualizza 4.096 colori ed è perfetto per leggere libri, ma anche per fumetti e testi scolastici, l’e-reader InkPad Color di PocketBook, equipaggiato con il nuovo schermo E Ink new Kaleido™, con i suoi 225 g è uno degli e-reader con schermo da 7,8” più leggeri sul mercato. Adotta uno schema modificato del filtro colore che aumenta la luminosità, staccando maggiormente il bianco della pagina. Massimo comfort di lettura grazie alla tecnologia E Ink, che simula l’effetto carta, aumentando la nitidezza del testo in bianco e nero (300 dpi), e all’illuminazione frontale che rende i colori più vividi.

Grazie alle funzioni audio e Bluetooth, il device può connettersi senza fili alle cuffie o all’impianto audio dell’auto, per ascoltare audiolibri o musica. Molto interessante la funzione Text-to-speech che permette di trasformare in audio qualsiasi testo o ebook sul device. InkPad Color è disponibile nel colore argento-luna.

Fra le prime aziende al mondo a utilizzare la tecnologia E Ink, oggi uno standard negli e-reader, nonché a lanciare un e-book reader waterproof nel 2014, PocketBook, nata in Svizzera nel 2007, è oggi il quarto produttore al mondo di lettori elettronici. PocketBook supporta tutti i formati di ebook disponibili in commercio, su qualsiasi piattaforma. (299,00 €). Per chi vuole sempre con sé i libri preferiti.

IL CINEMA A CASA

Vivere nuove esperienze d’intrattenimento è ancora più facile e divertente grazie alla line up di televisori e proiettori Samsung. Partendo dalla nuova gamma Neo QLED 8K, che promette di rivoluzionare la visione di contenuti andando oltre la risoluzione in 4 K, Samsung guida l’innovazione nel settore grazie anche a prodotti iconici come The Frame e innovativi come il proiettore The Premiere.

Samsung Neo QLED 8K QN900A (nell’immagine) è il modello di punta 8 K che vede l’introduzione nella nuova line up 2021 di una tecnologia display completamente nuova, Neo QLED, portando la tecnologia QLED a un livello superiore grazie a una nuova sorgente luminosa, il Quantum Mini LED. Il suono di livello premium è garantito dalle tecnologie Object Tracking Sound (OTS) Pro, potenziato da un software basato sull’AI e SpaceFit Sound, che analizza l’ambiente in cui è installata la TV per produrre un suono su misura per la stanza in cui si trova. (5.899,00 €).

The Premiere è l’innovativo proiettore smart di Samsung che offre nel comfort della propria casa un’esperienza cinematografica di grande effetto. The Premiere è il primo proiettore a raggio ultracorto di Samsung e sfrutta una sorgente luminosa a triplo laser all’avanguardia per riprodurre immagini in qualità 4 K fino a 130” di dimensione. Caratteristica eccezionale di The Premiere è la modalità FilmMaker Mode™, che offre la possibilità di riprodurre un film il più fedelmente possibile alle originali intenzioni del regista. (6.499,00 €) Per chi vuole vivere un’esperienza cinematografica seduto comodamente sul proprio divano.

ALLENAMENTO TOTAL BODY

Technogym Elliptical è la soluzione di allenamento adatta a tutti, anche per i principianti, grazie al suo movimento fluido, senza impatto sulle articolazioni e all’ampia libreria di programmi e allenamenti video on-demand sviluppati su misura. Il suo ingombro ridotto e la possibilità di richiuderlo lo rendono ideale per case di qualsiasi dimensione.

Con Technogym Elliptical si bruciano più calorie con un minore sforzo percepito, grazie al suo movimento total body che coinvolge sia gli arti inferiori sia quelli superiori. La traiettoria di movimento, studiata a partire dall’esperienza del Centro Ricerche Technogym nel fitness e nello sport, garantisce un allenamento efficace con la massima attivazione dei glutei, senza gravare sulle articolazioni. Per accedere alla varietà di programmi e video di allenamento on-demand di Technogym Live basta posizionare il tablet sulla console. Si potrà scegliere fra Technogym Sessions, le sessioni di allenamento guidate dal trainer, gli allenamenti virtuali in scenari outdoor immersi nella natura o nelle più belle città del mondo, le Routines di allenamento dedicate a specifici obiettivi, o i Custom Workout, che spaziano dai classici allenamenti a obiettivo (tempo, distanza, calorie) a programmi più avanzati come l’Hi-Intensity Interval Training. Technogym Live offre anche la possibilità di completare l’allenamento con esercizi forza, funzionali e yoga, eseguibili a corpo libero. (3.450,00 €) Per chi desidera allenarsi nel comfort di casa.

CONNESSIONE SENZA FINE

WIKO Power U30, uno dei migliori battery phone sul mercato secondo l’ente indipendente specializzato nel device testing DXOMARK, arriva in edizione speciale con 128 Gb, ulteriormente espandibili con una scheda MicroSD da 256 Gb, e auricolari true wireless WiBuds Pocket. Questo smartphone garantisce fino a quattro giorni di autonomia con una sola carica, grazie alla sua batteria long lasting da 6.000 mAh, ottimizzata dall’AI Power, per restare sempre connessi. Completano la dotazione una tripla camera posteriore con obiettivo principale da 13 MP e un ampio display da 6,8” con risoluzione HD+ e notch a V, in formato ergonomico 20,5:9, mentre le WiBuds Pocket assicurano un’esperienza sonora pulita e chiara, comandi intuitivi e microfono integrato per rispondere direttamente alle chiamate. La batteria garantisce fino a 4 h di utilizzo con una sola carica e un basso consumo energetico. La custodia funge anche da stazione di ricarica e permette fino a tre ricariche complete aggiuntive, per un’autonomia totale di 16 h. Inoltre, questi auricolari, sono resistenti agli spruzzi d’acqua, con certificazione IPX4, e, grazie al Bluetooth 5.0 e alla compatibilità con Android e iOS, è possibile connetterli con qualunque device nel raggio di 10 m.

Disponibile nelle colorazioni Mint, Midnight Blue e Carbon Blue. E c’è di più, il packaging dei prodotti WIKO è realizzato esclusivamente in carta e cartone, senza componenti di plastica, colla o vernice: il tocco di green metterà d’accordo tutti! (169,99 €) Per chi vuole essere sempre connesso. ©TECNeLaB