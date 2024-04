EY, leader nei servizi professionali e di consulenza, presente in Italia con oltre 9.000 persone, continua il suo impegno nel supportare e affiancare le nuove generazioni nel loro percorso di crescita partecipando in qualità di main sponsor allo Youth 7, il gruppo ufficiale di engagement giovanile del G7 promosso dalla Young Ambassadors Society (YAS).

Lo Youth 7 è l’iniziativa dedicata ai giovani tra i 18 e i 30 anni volta a elaborare e portare proposte ai Capi di Stato e Governo in occasione del prossimo G7, in programma dal 13 al 15 giugno 2024 a Borgo Egnazia, in Puglia.

Il lavoro di policy proposal sui 4 temi chiave, sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici, inclusione e pari opportunità, innovazione e trasformazione digitale e nuove competenze, imprenditorialità e futuro del lavoro, è stato realizzato dai gruppi di impegno giovanili nel corso degli scorsi mesi e culminerà a Roma con il Summit Y7 2024, dal 20 al 24 maggio 2024.

Durante i quattro giorni, i giovani delegati delle 7 nazioni finalizzeranno le proposte e redigeranno il comunicato ufficiale che sarà portato al tavolo dei Capi di Stato e di Governo.

A oggi, EY ha coinvolto più di 1.000 giovani, dando la possibilità ai propri dipendenti e clienti, ma anche agli studenti universitari, di portare avanti le proprie idee e sperimentare nuove tecniche di negoziazione, di leadership e di psicologia del comportamento.

EY è in prima linea su tutte le tematiche del Summit e ha messo a disposizione dei giovani coinvolti le proprie competenze, spazi e risorse per agevolare la discussione e fornire importanti spunti di riflessione prevenienti dalla business community e dal mondo accademico.

Il percorso ha visto EY impegnata con la Road to Y7, un programma in cinque tappe tra Roma, Milano e Bari, creato per dare al maggior numero possibile di persone, interne ed esterne all’organizzazione, la possibilità di avvicinarsi ai temi globali e vivere un’esperienza di contribuzione simile a quella del Summit ufficiale.

I giovani professionisti EY under 35 e gli studenti appartenenti all’EY Campus Ambassador - il programma di formazione e mentorship rivolto alle nuove generazioni di talenti - hanno così potuto prendere parte alla negoziazione delle proposte.

EY apre inoltre ai propri clienti con un evento dedicato, l’EY Impact LAB, la possibilità di vivere in prima persona l’esperienza di partecipazione ai lavori di policy proposal, coinvolgendo direttamente i loro giovani dipendenti e ampliando così notevolmente l’impatto per un futuro migliore. Tutti i dettagli del progetto avviato da EY sono disponibili al seguente link.