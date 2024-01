JEC Composites Innovation Awards 2024: svelata la rosa dei finalisti

Ogni anno, i JEC Composites Innovation Awards ricompensano i progetti di successo e gli slanci collaborativi nell’industria dei materiali compositi. Negli ultimi 26 anni, il programma ha interessato più di 2.000 aziende internazionali, premiando 225 aziende e 573 partner per i notevoli risultati raggiunti nell’ambito di partnership innovative ed efficaci nel mondo dei compositi.

Tra i criteri di questi riconoscimenti, l’implicazione del partner nella catena del valore, la complessità del progetto e il potenziale commerciale. Il concorso è aperto a qualsiasi azienda, università o centro di ricerca e sviluppo che abbia entusiasmanti innovazioni o concetti collaborativi da presentare.

Il successo di ciascun partecipante è strettamente legato alle partnership e al genio collettivo. Oltre alla cerimonia, questi premi fungono da piattaforma per valorizzare progetti potenzialmente poco conosciuti e rappresentano una fonte di ispirazione e incoraggiamento per un pubblico di esperti sempre desideroso di esplorare nuovi orizzonti.

Dopo la preselezione dei 33 finalisti, sarà selezionato un vincitore per ciascuna delle 11 categorie:

aerospaziale-componenti ;

aerospaziale-processi ;

trasporto automobilistico e stradale-Componenti ;

trasporto automobilistico e stradale- Processi ;

ingegneria edile e civile ;

circolarità e riciclaggio ;

digitale, IA e dati ;

attrezzature, macchinari e industria pesante ;

trasporto marittimo e costruzione navale ;

energie rinnovabili ;

sport, tempo libero e svago.

La giuria internazionale a rappresentanza dell’intera catena del valore dei compositi ed è costituita da: Hüseyin Ates, CTO & Compounding BU Leader, Kordsa; Prof. Alan Banks, Innovation & Industrial Engagement Supervisor, Ford Motor Company; Prof. Christophe Binetruy, Professore, Centrale Nantes/Università di Nantes; Tamara Blanco, Composite Materials & Processes Engineer & Expert, Airbus; Dale Brosius, Executive VP/Chief Commercialization Officer, IACMI-The Composite Institute; Michel Cognet, Presidente del Consiglio di amministrazione, JEC.

E ancora: Dr. Karl-Heinz Füller, Manager Future Exterior and Materials, Mercedes-Benz; Dr. Sung Ha, professore, Università di Hanyang; Guy Larnac, Technical Domain Coordinator for Materials, Structures and Industrialization JTFR, ArianeGroup; Prof.ssa Véronique Michaud, Head of Laboratory for Processing of Advanced Composites (LPAC), EPFL; Prof. Kiyoshi Uzawa, Professore/Diretore, Innovative Composite Center, Kanazawa Institute of Technology.

La cerimonia di premiazione si svolgerà l’8 febbraio 2024 a Parigi.