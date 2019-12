L’intelligenza artificiale al centro dell’interesse del Forum Industria 4.0 ad HANNOVER MESSE

Agli incontri sull’intelligenza artificiale, c’è sempre stato il tutto esaurito al Forum Industria 4.0 di HANNOVER MESSE, con posti a sedere e posti in piedi tutti occupati in un attimo. E di sicuro non andrà diversamente il prossimo anno. “Industria 4.0 ha avuto inizio ad HANNOVER MESSE”, dice Arno Reich, Senior Vice President di Deutsche Messe. “Nella cornice del Forum Industria 4.0 la trasformazione digitale dell’industria si è evoluta da tema di nicchia in megatrend”.

“Nell’attuale fase di trasformazione delle tecnologie, HANNOVER MESSE, in programma dal 20 al 24 aprile 2020, e il suo programma collaterale di forum e conferenze sono per l’industria mondiale come un faro, un autorevole punto di riferimento. Quello della trasformazione industriale è pertanto il tema conduttore perfetto per HANNOVER MESSE 2020”, spiega Reich.

Il Call for Papers per il programma del prossimo Forum Industria 4.0 è al via. Gli esperti dell’industria e della ricerca sono quindi invitati a fare pervenire i loro contributi. Il Forum della scorsa edizione ha registrato oltre 7.500 visitatori internazionali, in crescita rispetto all’edizione precedente. I temi più trattati sono stati intelligenza artificiale e apprendimento automatico. L’incontro più frequentato è stato quello del Professor Martin Ruskowski, Direttore della Divisione Sistemi di fabbrica innovativi presso l’Istituto di ricerca tedesco per l’intelligenza artificiale DFKI. Il titolo del suo intervento era “Da industria 4.0 all’intelligenza artificiale in ambito produttivo”.

L’analisi post-fiera rivela un forte interesse dei visitatori anche nei confronti di soluzioni concrete. Gli esempi applicativi del modello architetturale e di standardizzazione RAMI 4.0 e dei componenti per Industria 4.0 hanno guadagnato il secondo posto nel favore dei presenti. Altri temi molto seguiti in rapporto a Industria 4.0 sono stati l’Internet industriale delle cose e la circostanziata esposizione dei vantaggi di Industria 4.0 soprattutto per le piccole e medie imprese.

Anche altre importanti questioni di carattere sociale, quali il rapporto tra uomo e lavoro nel contesto di Industria 4.0, hanno riscosso grande attenzione, così come i dibattiti su manutenzione predittiva, analisi predittiva e modelli di business delle piattaforme in ambito B2B.

Anche nel corso del Forum Industria 4.0 di HANNOVER MESSE 2020 esperti internazionali dimostreranno, avvalendosi di casi d’uso, di banchi prova e avanzate tecnologie, quali opportunità derivano dalla digitalizzazione di catene del valore e prodotti. Tavole rotonde giornaliere offriranno inoltre l’occasione per un confronto con player del mondo dell’economia, della scienza e della politica.

Oltre ai temi citati, il programma dei lavori prevede anche altri argomenti centrali quali interoperabilità, sicurezza e standard. Il Forum Industria 4.0 è parte del settore espositivo “Automation, Motion & Drives”. Per altre informazioni sul Forum Industria 4.0 e su come inviare il proprio contributo: www.hannovermesse.de/en/for-exhibitors/special-displays/automation-motion-drives/.