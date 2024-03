BIG KAISER estende la gamma HDC di mandrini idraulici per la tornitura

BIG KAISER, leader mondiale nella realizzazione di utensili e soluzioni per lavorazioni meccaniche di altissima qualità e precisione, amplia la sua gamma di mandrini idraulici con un modello dedicato alla tornitura: Hydraulic Chuck Lathe Type B è stato sviluppato specificatamente per fantine mobili, in particolare per i torni di Star Micronics.

Con una ripetibilità inferiore a 1 μm, questo mandrino idraulico presenta un profilo rettangolare e dispone di più file di utensili così da adattarsi alle dimensioni compatte delle fantine mobili. Il design riduce al minimo le interferenze e migliora le lavorazioni nelle configurazioni con spazio limitato.

Il mandrino Hydraulic Chuck Lathe Type B espande la gamma di BIG KAISER, aggiungendosi ai modelli Standard, Type F e Type R, ciascuno con caratteristiche proprie che lo rendono capace di adattarsi alle configurazioni specifiche delle diverse macchine.

Il modello Standard offre il bloccaggio frontale degli utensili, il tipo F consente il bloccaggio posteriore in spazi particolarmente ristretti e il tipo R, con la sua forma quadrata, si adatta alle configurazioni che richiedono più file di utensili senza interferenze.

Caratteristiche

I mandrini idraulici di BIG KAISER sono rinomati per la loro precisione nelle lavorazioni di tornitura, in quanto offrono un’eccezionale ripetibilità e capacità di smorzamento delle vibrazioni.

Compatibili con le principali marche di torni automatici a fantina mobile, tra cui Citizen, Star, Tsugami e Tornos, questi mandrini facilitano il cambio sicuro e rapido degli utensili con una semplice chiave a brugola, migliorando in modo significativo l’efficienza e la sicurezza.

La versatilità dei mandrini di tipo B (SL22B) e R (SL22R) ne consente l’utilizzo in un’ampia gamma di torni Star, e permette di scegliere il mandrino più adatto per applicazioni specifiche.

Il tipo B è particolarmente adatto ai torni verticali a montante singolo, mentre il tipo R è adatto alle macchine a doppio montante: BIG KAISER offre quindi una soluzione su misura per ogni tipologia di tornio.

Giampaolo Roccatello, Chief Sales & Marketing Officer Europe di BIG KAISER, sottolinea l’impegno dell’azienda che da 30 anni produce mandrini idraulici: “Da quando abbiamo presentato il nostro primo portautensile idraulico nel 1994 abbiamo sempre contribuito al progresso della tecnologia dei mandrini idraulici. Ogni mandrino viene sottoposto a due accurate ispezioni manuali prima di uscire dalla nostra fabbrica, in modo da garantire che soddisfi i più alti standard di qualità”.

I mandrini idraulici Hydraulic Chuck Lathe Type B, Type F, Type R e Standard per la tornitura sono disponibili da subito.