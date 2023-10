Antares Vision Group a Cibus Tec con un ecosistema integrato di soluzioni per il Food

Antares Vision Group, partner tecnologico nella digitalizzazione di prodotti e di filiere per imprese e istituzioni e leader nella tracciabilità e nel controllo qualità, è presente a Cibus Tec, in programma a Parma dal 24 al 27 ottobre, al padiglione 2 stand C038, dove presenta Diamind, ecosistema di soluzioni intelligente e integrato che semplifica la complessità tecnologica e supporta aziende, istituzioni e settore alimentare nella transizione ecologica e nella crescita, qualificando un percorso verso l’innovazione digitale, personalizzato e guidato dai dati.

Diamind connette i prodotti fisici con il valore digitale e integra i livelli di linea, stabilimento, magazzino, azienda e supply chain qualificando un percorso personalizzabile e data-driven verso l’innovazione digitale. La soluzione sviluppa un ciclo integrato di qualità e sicurezza, efficienza e sostenibilità, e consente un percorso su misura grazie a un hub unico di tecnologie e a un ecosistema integrato di soluzioni.

A Cibus Tec, il Gruppo presenta diverse soluzioni per l’ispezione, parte dell’ecosistema Diamind, progettate per molteplici tipi di packaging ed esigenze:

tecnologia a microonde : ispezione innovativa che rileva contaminanti fisici invisibili ai raggi X e al metal detector in prodotti confezionati o chiusi;

: ispezione innovativa che rileva contaminanti fisici invisibili ai raggi X e al metal detector in prodotti confezionati o chiusi; rilevamento microfori in linea : una soluzione che mediante l’ applicazione della spettroscopia IR individua microperdite nei prodotti confezionati;

: una soluzione che mediante l’ IR individua microperdite nei prodotti confezionati; All-in-One: una soluzione unica e integrata in grado di soddisfare tutte le esigenze di qualità e sicurezza del prodotto, partendo dall’analisi delle sue criticità (verifica in linea della presenza di microfori nel packaging, della presenza di corpi estranei, controllo del peso del prodotto e della saldatura del packaging, e correttezza delle informazioni sulle etichette).

Tracciabilità e sostenibilità

Antares Vision Group abilita inoltre l’innovazione tecnologica come percorso d’elezione verso la sostenibilità; il Gruppo supporta le aziende nella raccolta e nella gestione integrata dei dati di prodotto, di processo e di filiera in ogni step della supply chain, abilitando percorsi sostenibili e pratiche virtuose (come la riduzione degli sprechi o i richiami prodotto), garantendo la sicurezza alimentare, la qualità e l’autenticità dei prodotti, l’efficienza nell’utilizzo delle risorse.

Insieme a BF, Bluarancio e SDF, il Gruppo ha fondato Rurall, azienda che offre un’infrastruttura tecnologica completa per la digitalizzazione e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari lungo tutta la filiera: dalle materie prime - utilizzando IoT (dispositivi e sensori di campo) - ai processi di trasformazione e di gestione di ogni step, attraverso soluzioni big data e intelligenza artificiale, anche integrabili con blockchain, sino al consumatore finale.

La soluzione RurAll è visibile nella Startup Area allestita nel padiglione 4.

Digital Factory

In ambito fieristico è inoltre possibile approfondire la suite software Diamind Factory che gestisce i dati inerenti all’intero sito produttivo:

monitoraggio e ottimizzazione dei processi;

efficienza produttiva e del miglioramento qualità;

ottimizzazione della pianificazione e della manutenzione della fabbrica.

È infine possibile assistere a una Live Demo di tutte le suite di Diamind, abilitatore di tracciabilità, visibilità e trasparenza nella filiera Food & Beverage, contrastando contraffazioni, mercati paralleli e furti, e raccogliendo i dati dei controlli qualità ed efficienza dei processi produttivi, nonché al loro impatto ambientale.

Approfondimenti tecnologici

Antares Vision Group partecipa a Cibus Tec proponendo anche due interventi di approfondimento tecnologico:

24 ottobre, sala workshop, padiglione 4. “ Tecnologia a microonde: un’innovativa ispezione per rilevare i corpi estranei nei prodotti confezionati”, a cura di Marco Ricci , Antares Vision Gr R&D Director Microwave Technology , in collaborazione con l’ Ordine dei Tecnologi alimentari dell’Emilia-Romagna, Toscana e Umbria ;

“ un’innovativa ispezione per rilevare i corpi estranei nei prodotti confezionati”, a cura di , , in collaborazione con l’ ; 25 ottobre, sala 2. “Applicazione della spettroscopia laser per garantire la shelf life e la qualità dei succhi di frutta”, a cura di Emanuele Melloni, Antares Vision Group Business Development Manager Beverage, in collaborazione con IFU-International Fruit and Vegetable Juice Association.

Da non perdere le due Demo Live al padiglione 2: linea formaggio, con macchina d’ispezione combinata Checkweigher + X-Ray; linna Doypack, con macchina d’ispezione per la verifica dei microfori in linea integrata con controllo saldatura, etichetta e codice.