EFA Automazione torna al Forum Software Industriale

La presenza di EFA Automazione durante la prima edizione del Forum Software Industriale.

EFA Automazione sarà tra i protagonisti della seconda edizione del Forum Software Industriale, mostra-convegno organizzata da Messe Frankfurt dedicata all’evoluzione delle tecnologie software in chiave 4.0. Dopo l’esordio dello scorso anno, la nuova edizione, dal titolo “Competitività digitale. Oltre l’industria 4.0”, si terrà ancora una volta al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci” di Milano.

Un contesto nel quale EFA Automazione non poteva mancare. L’ampia offerta di soluzioni e prodotti dell’azienda si inserisce infatti perfettamente nei due temi portanti dei quali si parlerà durante la giornata del 18 febbraio: da un lato la necessità di innovare processi produttivi e prodotti grazie alle tecnologie digitali per rimanere competitivi a livello globale; dall’altro, l’esigenza di individuare soluzioni su misura per il comparto industriale italiano caratterizzato da aziende di medio-piccole dimensioni.

Pioniera nel campo dell’Industrial Communication, EFA Automazione vanta un ricco portafoglio di soluzioni progettate per abilitare la raccolta dei dati e facilitare la convergenza tra IT e OT. La sua mission è quella di aiutare le aziende a perseguire una rapida ed economica implementazione della Digital Transformation, mettendole nelle condizioni ottimali per poter beneficiare dell’efficacia a tutto campo dei nuovi modelli 4.0.

“In un’epoca in cui la trasformazione digitale è il cuore pulsante dell’industria, l’innovazione dei processi produttivi non può fare a meno di passare attraverso le tecnologie digitali. In questo contesto, se la connettività rappresenta la base imprescindibile da cui partire, non meno importante è il ruolo giocato dal software. Ci poniamo come guida per la clientela con prodotti e soluzioni innovative in ambito sia di connettività che di soluzioni software smart. Per questo motivo, partecipare a un evento come il Forum Software Industriale diventa importante per noi, al fine di condividere conoscenze, competenze ed esempi di storie di successo”, spiega Franco Andrighetti, Founder e Managing Director di EFA Automazione.

“Uno dei temi cardine del Forum ruota attorno al percorso che le medio-piccole imprese, di cui il comparto italiano è molto ricco, devono affrontare per implementare una trasformazione digitale di successo”, dichiara Gianfranco Abela, Founder e Managing Director di EFA Automazione. “Le PMI sono un target primario e, grazie alla nostra esperienza in materia di connettività, siamo in grado di assicurare a questa tipologia di aziende la possibilità di salvaguardare i loro investimenti digitalizzando macchinari e dispositivi già installati, recuperando efficacemente i dati laddove si trovano e rendendoli disponibili per un successivo utilizzo”.

Quale approfondimento dei temi appena richiamati, EFA Automazione terrà un intervento nella sessione pomeridiana dedicata allo Smart Manufacturing dal titolo “Connettività Industriale come base per la digitalizzazione e la convergenza OT/IT”. L’appuntamento è per le ore 14:00 in Sala Monna Lisa.

EFA Automazione, che distribuisce e supporta in Italia numerosi prodotti dedicati alla connettività industriale, sta estendendo il proprio portafoglio anche in ambito software. Tra le soluzioni figura Ignition, la cui ultima realese 8 è stata preannunciata lo scorso anno proprio alla prima edizione del Forum. Sviluppata dall’americana Inductive Automation, la piattaforma funge da hub di collegamento per tutte le applicazioni in ambito industriale come SCADA/HMI, IIoT, MES, ERP e Cloud.

Oltre a Ignition, EFA Automazione proporrà anche il nuovo prodotto firmato Kepware, azienda dell’americana PTC. Si tratta di Thingworx Kepware Edge, soluzione software in grado di implementare la connettività di qualsiasi macchina e/o device distribuito. Infine, sarà possibile scoprire la più recente versione di OPC Router, prodotto di punta dell’azienda tedesca inray Industriesoftware, una collezione di plug-in, ciascuno con caratteristiche specifiche, che consente di abilitare la comunicazione, e quindi lo scambio dati, tra le varie componenti di sistema mediante semplice configurazione.

Ignition 8 è una delle soluzioni più innovative del pacchetto offerto da EFA Automazione, arricchito dal modulo Perspective dedicato al mondo mobile, che ha sdoganato l’utilizzo delle tecnologie del mondo industriale a bordo dei normali smart device.