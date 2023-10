Summit internazionale dell’aerospazio a San Marino Aerospace

Stazione Spaziale Internazionale.

Cresce l’attesa per San Marino Aerospace, il primo evento internazionale dedicato al settore dell’aerospazio e della space economy ospitato sul Monte Titano. A questo appuntamento - che si svolgerà nei giorni 25 e 26 ottobre prossimi presso la Multieventi Sport Domus - hanno già confermato la partecipazione un centinaio di enti, aziende, startup e associazioni nel settore aerospaziale provenienti da San Marino, Italia, Europa e Stati Uniti.

“Siamo molto soddisfatti per il notevole interesse che ha suscitato questo evento a livello internazionale, un evento che ha l’ambizione di far diventare San Marino un punto di riferimento di tutto il settore aerospaziale, forte della nostra vocazione di Paese neutrale e promotore di dialogo e collaborazione, e anche un’opportunità per le piccole e medie imprese del territorio di entrare a far parte di questa filiera”, dichiara Fabio Righi, segretario di stato sanmarinese per Industria, Artigianato e Commercio, Ricerca Tecnologica, Semplificazione Normativa.

“La presenza di importanti agenzie spaziali, imprese leader a livello mondiale, esperti e ricercatori consentirà di avviare nuove partnership a livello internazionale nel settore dell’aviazione e dello spazio, che potranno trovare nella futura ‘San Marino Aerospace Valley’ la sede ideale per il loro sviluppo”, aggiunge Righi.

Il programma di “San Marino Aerospace” si apre nella mattinata di mercoledì 25 ottobre con la cerimonia inaugurale, che vedrà la partecipazione dei Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, e di numerose autorità civili e militari. La giornata proseguirà con due importanti conferenze sul tema “Le sfide della Space Economy: azioni per un futuro condiviso” e “La collaborazione transatlantica nella filiera dell’aerospazio e dell’aviazione”, a cui interverranno molti esperti, manager e professionisti del settore aerospaziale.

Nel pomeriggio, sono previste altre due conferenze sulla collaborazione tra regioni e cluster tecnologici e sulle esigenze di cybersicurezza nel settore aerospaziale, oltre a incontri sulle opportunità di business e di turismo a San Marino.

Nella giornata di giovedì 26 ottobre, invece, è previsto un grande evento per le scuole con l’astronauta italiano Walter Villadei, che si prepara ad andare in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2024 con la missione “Ax-3” di Axiom Space. Seguono una conferenza su “Novità dallo spazio”, che rappresenta il momento principale per le aziende aerospaziali, e altri incontri su sostenibilità e intelligenza artificiale e su innovativi materiali polimerici per il settore aerospaziale.

L’evento San Marino Aerospace è promosso dal Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, che ne ha affidata l’organizzazione alla società sanmarinese TAIT, con il patrocinio dell’American Chamber of Commerce in Italy. A oggi, tra gli enti che hanno confermato la partecipazione figurano European Space Agency (ESA), Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Saudi Space Agency (SSA), Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Associazione delle Imprese per le Attività Spaziali (AIPAS), Lombardia Aerospace Cluster, Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania (DAC) e Aeroclub di San Marino.

Presenti con uno stand anche la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche. Un ruolo importante ha avuto San Marino Innovation per attrarre startup, alle quali l’ESA dedicherà particolare attenzione con un “career match”. Numerose le aziende italiane presenti, tra cui Avio, Avio Aero, Thales Italia, Argotec, OHB Italia, Curti Aerospace, NPC Spacemind e Dallara. Prevista anche la partecipazione della francese Thales e di colossi americani del calibro di Boeing, Lockheed Martin, Collins, Magroup USA e Axiom Space.

Sponsor dell’evento sono la Camera di Commercio della Repubblica di San Marino e l’Agenzia per lo Sviluppo Economico, Banca di San Marino, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, San Marino Welcome, TIM San Marino, Giochi del Titano, Aelia Flight Services, Allflex, Gpi Cyberdefence e International Space Economy Research Center (IREC). Media partner è San Marino RTV.

Ulteriori informazioni su www.sanmarinoaerospace.sm.