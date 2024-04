Hoffmann group e la personalizzazione dell’abbigliamento da lavoro

Hoffmann Group offre il servizio di personalizzazione dell’abbigliamento da lavoro, accompagnando il cliente in ogni fase, dalla scelta dei capi alla loro personalizzazione con il logo aziendale.

Hoffmann Group affianca all’assortimento di abbigliamento da lavoro un servizio di personalizzazione completo, che accompagna le aziende in ogni fase, dalla scelta dei capi all’applicazione del logo aziendale.

L’abbigliamento da lavoro personalizzato è un trend in crescita nelle realtà di tutte le dimensioni, dalle grandi industrie alle PMI. “È sempre più diffusa la consapevolezza che personalizzare l’abbigliamento indossato dai propri collaboratori con il logo o il motto aziendale rappresenta un’efficace strategia di branding per valorizzare l’immagine dell’azienda verso l’esterno e rafforzarne la cultura interna”, dice Gabriele Frattini, Product Manager DPI di Hoffmann Group.

Per questo, Hoffmann Group, che conta in catalogo un’ampia gamma di abbigliamento da lavoro dei marchi più noti, oggi affianca le aziende con un servizio completo di personalizzazione dell’abbigliamento da lavoro, aiutandole a trasformare gli indumenti dei propri dipendenti in potenti strumenti di promozione e di consolidamento dello spirito di squadra.

Strategia di branding

L’abbigliamento da lavoro personalizzato è uno strumento pubblicitario efficace e potente. I dipendenti che indossano indumenti brandizzati diventano ambasciatori del marchio e ogni interazione con l’esterno diventa un’importante opportunità per promuovere l’azienda. Non solo, la personalizzazione dell’abbigliamento da lavoro ha dimostrato di rafforzare la cultura aziendale, aumentando il senso di appartenenza e il coinvolgimento dei collaboratori.

“I nostri clienti ci hanno confermato che la fornitura di indumenti da lavoro personalizzati ai dipendenti favorisce una maggiore coesione all’interno dell’azienda, proprio come accade a una squadra nello sport. Tutto ciò restituisce un’immagine positiva all’esterno e migliora le relazioni commerciali”, spiega Frattini.

Soluzioni complete

La chiave per realizzare abbigliamento personalizzato di successo è collaborare con partner affidabili e competenti. “In questo contesto, Hoffmann Group offre un servizio completo e all’avanguardia di cui siamo molto orgogliosi. Oltre alla gamma straordinaria, seguiamo i nostri clienti dalla A alla Z, rispondendo con soluzioni su misura a ogni loro esigenza”, dice Frattini.

Hoffmann Group offre la possibilità di selezionare i capi tra un assortimento completo, che include giacche, pantaloni, felpe, camicie, polo, magliette e tutti gli accessori, di marche come Garant, Holex, Blackläder e Mascot, compreso l’abbigliamento da lavoro multi-protezione, coprendo le specifiche esigenze di ogni reparto, dall’ufficio acquisti alla produzione.

A ciò unisce la consulenza di personale esperto che accompagna l’azienda in ogni fase, dall’individuazione dei capi alla scelta della tecnica di personalizzazione più appropriata in base alle norme di sicurezza, al settore di impiego e al budget disponibile. Inoltre, consente di scegliere tra più tecniche di applicazione, garantendo sempre una qualità elevata.

Hoffmann Group propone inoltre servizi avanzati come lo stoccaggio a magazzino dei loghi, per un riordino più veloce degli indumenti personalizzati, e la preparazione di kit nominativi, contenenti i capi di ogni dipendente per facilitare la distribuzione interna, e pone particolare attenzione all’impatto della produzione tessile sull'ambiente, commercializzando solo capi di abbigliamento di fornitori che adottano pratiche sostenibili e trattano i propri lavoratori in modo equo e dignitoso.

Tra le più apprezzate tecniche di personalizzazione nell’offerta di Hoffmann Group vi sono il ricamo, la stampa transfer a caldo e la stampa serigrafica.