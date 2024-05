Le scuole si sfidano alle Olimpiadi FANUC della robotica

Ritornano il 13 e 14 maggio 2024 le Olimpiadi FANUC, il concorso di robotica industriale ideato da FANUC Italia che si rivolge al mondo della scuola tecnica e professionale, giunto quest’anno alla sua 2° edizione.

L’iniziativa vuole offrire agli studenti un’opportunità unica di formazione sul campo, attraverso l’esecuzione di prove teoriche e pratiche allineate ai più alti standard internazionali. Le scuole partecipanti si sfideranno nella categoria “Robot Systems Integration” (integrazione di sistemi robotici).

L’evento è patrocinato da Politecnico di Milano, ANIPLA, Assolombarda, Fondazione UCIMU, CNOS-FAP, SIRI e WorldSkills, e si svolgerà presso la sede di Lainate, in provincia di Milano, di FANUC Italia.

Nel corso della cerimonia di apertura, il 13 maggio sono previsti interventi di Michele Ambrogio, Quality Assurance Manager di Michelin; Barbara Colombo, Presidente di UCIMU-Sistemi per Produrre; Domenico Appendino, Presidente di SIRI; Antonino Giacobbe, Fondatore di Ingegneria Italia; Niccolò Lucci, Ricercatore in Robotica e automazione industriale presso il Politecnico di Milano; Maurizio Todeschini, Segretario nazionale del settore della Meccanica Industriale presso CNOS-FAP Salesiani; e Davide Ballabio, Referente Area Sistema Formativo e Capitale Umano di Assolombarda.

Nuovi talenti nella meccatronica

“Con questa iniziativa vogliamo contribuire a rafforzare la sinergia tra il mondo del lavoro e la scuola”, dichiara Mirko Cazzaniga, Education Business Developer di FANUC Italia.

Oggi, le aziende del mondo industriale sono alla costante ricerca di nuove figure da inserire in organico, ma soffrono della mancanza di competenze specifiche da parte dei giovani che escono dalla scuola e si approcciano al mondo del lavoro. L’Italia è un’eccellenza a livello mondiale nell’ambito della manifattura, seconda in Europa e sesta al mondo, eppure ancora manca un sistema efficace di nurturing tra scuola e industria. Quella dell’ingegnere robotico è una delle professioni più ricercate, insieme agli analisti e progettisti di software.

“L’approccio ludico, che coinvolge la competizione con sé stessi e con gli altri team, è una leva importante per diffondere la cultura della meccatronica in ambito scolastico”, prosegue Cazzaniga. “Stimolando la passione, la creatività e la dedizione dei ragazzi vogliamo prepararli ad affrontare il futuro offrendo loro gli strumenti giusti, come il Laboratorio di Robotica e Automazione”.

Dalle Olimpiadi ai “Mondiali”

Le Olimpiadi FANUC della robotica sono aperte a tutte le scuole superiori a indirizzo tecnico, scientifico, professionale e agli ITS che abbiano un’adeguata formazione sul laboratorio di robotica e automazione FANUC-Sanoma.

Sono 14 gli istituti partecipanti, ciascuno rappresentato da un team composto da 2 studenti accompagnato da un docente. Le prove pratiche di programmazione robotica verranno eseguite sulla cella Educational del “Laboratorio di robotica e automazione” realizzato in partnership con Sanoma, azienda finlandese tra i leader globali nel settore scolastico ed educational, che ha di recente acquisito la divisione scolastica di Pearson Italia, e utilizzata anche nei Campionati Mondiali dei mestieri WorldSkills, di cui FANUC è global partner e sponsor.

Di seguito gli istituti superiori che partecipano alle Olimpiadi FANUC:

Lombardia: CNOS FAP Arese; ITS Lombardia Meccatronica Sesto San Giovanni; IISS E. Majorana Seriate; IIS JEAN MONNET Mariano Comense; ISIS J.M. Keynes Gazzada Schianno; IISS G. Greggiati Ostiglia.

Piemonte: Collegio Don Bosco Borgomanero; CNOS-FAP Rebaudengo.

Toscana: ISIS Fossombroni Grosseto;

Marche: IIIS Enrico Mattei Recanati;

Emilia-Romagna: IDEATIVA-ITS Biomedicale di Mirandola; IIS A. Volta Castel San Giovanni;

Veneto: IIS Marzotto-Luzzatti Valdagno;

Calabria: ITTS E. Scalfaro Catanzaro.

I team vincitori delle Olimpiadi saranno annunciati il 14 maggio. I primi tre team che saliranno sul podio riceveranno un premio, e i migliori classificati conquisteranno l’accesso diretto ai campionati WorldSkills Piemonte 2024, competizione valida per la qualificazione ai campionati europei di robotica EuroSkills 2025 e ai campionati nazionali WS Italy Worldskills Italy.