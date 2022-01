Confermate le date di Fornitore Offresi: in mostra la subfornitura meccanica

Lariofiere, affermato polo fieristico a Erba, in provincia di Como, e punto di riferimento in Italia per eventi di portata internazionale, non arretra di fronte alle difficoltà del momento e conferma con entusiasmo le date per Fornitore Offresi, il salone internazionale della subfornitura meccanica, che si terrà dal 17 al 19 febbraio 2022.

“Secondo i dati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica, relativi al terzo trimestre 2021, si evince una fase espansiva e un aumento dei volumi di produzione che si pareggiano a quelli del 2019”, dichiara Fabio Dadati, Presidente di Lariofiere.

“E’ quindi per noi di grande importanza garantire lo svolgimento dell’iniziativa per soddisfare la richiesta dei suoi partecipanti che operano in un settore in crescita, che ha saputo recuperare i volumi di produzione pre-Covid. Inoltre, Fornitore Offresi rappresenta uno dei nostri eventi di punta nella programmazione annuale di Lariofiere”, continua Dadati.

Giunto ormai alla tredicesima edizione, Fornitore Offresi, con il contributo di Regione Lombardia, è un appuntamento consolidato per favorire la crescita del business tra gli operatori della filiera meccanica. L’evento, storicamente nato per sostenere le imprese del territorio, ha da diversi anni una valenza e riconoscibilità internazionale: sono tante, infatti, le imprese straniere presenti alla manifestazione, in veste di espositore o visitatore.

Tre giorni di incontri dove le imprese subfornitrici del settore meccanico promuovono le proprie capacita? e allacciano nuovi rapporti d’affari. Un’occasione per diffondere le competenze di un settore forte anche di sinergie tra imprese diverse e complementari. Un evento innovativo in cui le aziende, alla ricerca di competenze d’eccellenza nel campo delle lavorazioni meccaniche, hanno l’opportunità di conoscere imprese subfornitrici.

“Negli ultimi giorni si sono succeduti gli interventi dei maggiori scienziati ed esperti di settore che condividono che l’ondata pandemica causata dalla variante Omicron ha superato il picco ed è iniziata la discesa, il bollettino del 24 gennaio conferma questa direzione, segnando il calo dei positivi per la prima volta da ottobre, con la Lombardia in una situazione ancora migliore che nel resto d’Italia”, afferma Dadati.

“Questo scenario ci consente di procedere con ottimismo con l’organizzazione di Fornitore Offresi che manterrà le date previste da calendario. La nostra manifestazione è un incontro atteso dal settore B2B che da sempre ha avuto una gestione controllata con apertura solo agli addetti ai lavori e spazi ampi con tre padiglioni a disposizione. Oggi a questo si aggiungono le misure di sicurezza che prevedono l’accesso solo con super green pass, il divieto di assembramento e l’obbligo di mascherina”, sottolinea Dadati.

Tutto questo fa ben sperare nel replicare il successo della manifestazione che negli anni ha visto consolidare la presenza di centinaia di espositori della filiera meccanica e la partecipazione di oltre 8.500 visitatori qualificati provenienti prevalentemente dal Nord/Centro Italia e dal Nord/Est Europa. L’organizzazione sta lavorando in modo costante e attento sulla presenza dei buyer per garantire un servizio qualitativo a tutti gli espositori.