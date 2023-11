Floridia sceglie Baoli per la sua attività logistica: giganti per sfide gravose

Un carrello Baoli di fronte alla sede di Floridia.

Floridia, azienda basata a Modica che opera nella progettazione e costruzione di gruppi elettrogeni per l’industria, il terziario e l’agricoltura per clienti top player, tra cui TIM, Lidl, ENI, Enel e Q8, ha scelto di affidarsi a Baoli per la fornitura di alcuni mezzi pesanti necessari alla movimentazione esterna dell’azienda.

Attiva da più di 20 anni, l’azienda ha una proiezione internazionale ed è presente in molti Paesi, ragion per cui necessita di un’impeccabile attività logistica, dal material handling interno fino alle spedizioni.

Proprio per le caratteristiche della sua attività, Floridia necessitava di carrelli robusti, semplici da utilizzare e affidabili, per poter movimentare all’esterno carichi molto pesanti. Baoli ha saputo rispondere in maniera ideale a questa esigenza attraverso una fornitura di due carrelli frontali Diesel - un KBD100 e un KBD35 - e di uno stoccatore elettrico, ES16 N02, per lo stoccaggio del materiale in magazzino.

“In azienda disponevamo di una macchina di grossa portata per la movimentazione gravosa dei nostri gruppi elettrogeni, sia per il carico che per lo scarico. Abbiamo approfittato di un guasto per fare un ragionamento più ampio e valutare un cambiamento di mezzo, cogliendo così l’occasione per scegliere una soluzione ancora più grande e robusta”, ha dichiarato Angelo Floridia, Amministratore Unico di Floridia.

“Di solito le macchine di nuova generazione sono di fattura meno robusta e, sotto il profilo della struttura, meno resistenti. Invece, il modello KBD 100 che ci ha fornito Baoli unisce una struttura dal design nuovo e dinamico con un telaio robusto e solido, che garantisce alte performance e una grande stabilità. Siamo molto soddisfatti di questa fornitura”, ha spiegato Floridia.

Un ruolo fondamentale nella partnership tra Floridia e Baoli lo ricopre certamente Sicul Macchine, rivenditore ufficiale di Baoli a partire dal 2018. “Floridia aveva necessità di carrelli robusti, semplici da utilizzare e affidabili, per poter movimentare all’esterno carichi pesanti utilizzando la tecnologia diesel. E i KBD100 di Baoli rappresentavano la soluzione perfetta: sono mezzi intuitivi, affidabili, di facile manutenzione e progettati proprio per rispondere alle applicazioni più gravose”, ha commentato Emanuele Lorefice, Responsabile Sicul Macchine.

All’interno della fornitura di Baoli a Floridia, il KBD100 di Baoli è risultato particolarmente adatto alle esigenze del cliente. “Considerata la potenza e l’ambito di applicazione molto particolare”, spiega Antonio Menichini, Area Manager Centro-Sud Italia per Baoli Italia, “in tutta Italia ne vendiamo in media 4/5 l’anno. Quello consegnato a Floridia rappresenta per noi una vera e propria pietra miliare, in quanto è il primo Baoli KBD100 venduto in Sicilia”.

Il modello KBD 100 è disponibile con capacità di carico di 10 t con baricentro di 600 mm ed è dotato di un potente motore Doosan EU5. Come tutti i KBD, risulta ideale per l’utilizzo in aree esterne, come piazzali di scarico e cantieri edili, e garantisce sicurezza, comfort, manovrabilità e buone prestazioni.

L’ampio tettuccio di protezione offre una grande visibilità, aiutato da una telecamera a colori posizionata sul montante per una maggiore e pulita visuale per il prelievo di carichi pesanti e difficili. La trasmissione affidabile e di alta qualità garantisce un elevato livello di comfort e facilità di guida.

“Quella con Floridia è una concreta dimostrazione dell’importanza che il Centro-Sud riveste nelle strategie di crescita e sviluppi di Baoli”, racconta ancora Menichini. “Anche quest’anno è stato confermato il credito d’imposta per il Mezzogiorno su acquisti di beni strumentali nuovi, un elemento che può rappresentare un volano per tutte le imprese del territorio. Di conseguenza, come Baoli continueremo a promuovere i nostri prodotti e rafforzare ulteriormente la presenza dell’azienda nel Sud Italia: per tutto il 2023 sono infatti previste promozioni trimestrali su tutta la gamma”.

