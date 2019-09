Automobili Pininfarina, Bosch e Benteler presentano il futuro delle vetture elettriche a elevate prestazioni

Durante la conferenza stampa prima del Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte, Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina, Johannes-Jörg Rüger, CEO di Bosch Engineering GmbH, e Ralf Göttel, CEO di Benteler, hanno annunciato una collaborazione strategica volta allo sviluppo congiunto di una piattaforma EV a elevate prestazioni.

Automobili Pininfarina, Bosch Engineering e Benteler valuteranno il miglior concept tecnico e il potenziale di mercato per la nuova piattaforma su cui si baseranno le future vetture Automobili Pininfarina. Le aziende si sono inoltre impegnate a sondare le opportunità di sviluppo di una base per le vetture elettriche a elevate prestazioni di altri marchi automobilistici.

“L’annuncio di oggi è un punto cruciale e trasformativo per Automobili Pininfarina; insieme ai nostri partner utilizzeremo la nostra posizione di leadership nel campo della progettazione e le nostre capacità ingegneristiche di prim’ordine per far progredire significativamente la nostra missione: introdurre sul mercato un portfolio di veicoli elettrici di lusso a elevate prestazioni”, ha dichiarato Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina. “Lo sviluppo della nostra hypercar elettrica Battista ha dato prova che con i giusti partner possiamo progettare e costruire auto elettriche di lusso assolutamente innovative, tecnicamente evolute e soprattutto bellissime”.

“La nostra ambizione è favorire la crescita e l’espansione del mercato EV con ulteriori offerte nei segmenti del lusso e delle performance, un traguardo che siamo certi sarà accolto con entusiasmo tanto dagli appassionati di automobili quanto dai clienti attenti all’ambiente”, ha aggiunto Perschke. “Grazie alla collaborazione con Bosch Engineering e Benteler, sono fiducioso della nostra capacità di introdurre sul mercato una piattaforma EV a elevate prestazioni e realmente innovativa, che accelererà l’adozione di veicoli a zero emissioni, specialmente nel settore del lusso”.

“Benché altre piattaforme EV siano attualmente in fase di sviluppo, questa collaborazione rappresenta la prima iniziativa che coinvolge tre partner di rilevanza mondiale nella creazione di una piattaforma appositamente pensata per il programma di sviluppo di vetture elettriche di lusso a elevate prestazioni di Automobili Pininfarina e potenzialmente di altre marche automobilistiche che intendono compiere progressi in questo settore”, ha concluso Perschke.

Ricordiamo che Automobili Pininfarina ha recentemente confermato il piano strategico che prevede l’introduzione sul mercato di una gamma di vetture elettriche di lusso a elevate prestazioni, che seguiranno la hypercar elettrica Battista, accolta con entusiasmo dalla critica e il cui avvio della produzione è previsto per la fine del 2020 in Italia. Presentata dal Design Director Luca Borgogno attraverso il suo modello di progettazione PURA Vision, la futura gamma di vetture elettriche Automobili Pininfarina si baserà su tre valori essenziali: design splendido, lusso raffinato e prestazioni entusiasmanti.

“Dal settore della mobilità elettrica emerge una domanda sempre più pressante di soluzioni di sistema. Grazie alle nostre competenze e capacità nell’integrazione di tecnologie e sistemi, possiamo svolgere un ruolo decisivo nell’introduzione sul mercato di vetture elettriche di alta qualità anche nel segmento delle automobili a elevate prestazioni”, ha commentato Johannes-Jörg Rüger, CEO di Bosch Engineering GmbH.

“Riconosciuti a livello internazionale per il nostro costante impegno nei confronti di qualità e affidabilità, l’area principale della collaborazione riguarderà i sottosistemi quali impianto frenante e sterzante, controllo del veicolo e assistenza alla guida. Contribuiremo inoltre con le nostre conoscenze nei campi delle architetture elettriche ed elettroniche e dei concetti di sicurezza”, ha aggiunto Johannes-Jörg Rüger.

Per Benteler, questa collaborazione conferma la funzionalità e le prestazioni delle soluzioni sviluppate dall’azienda per la mobilità elettrica in condizioni reali. “Automobili Pininfarina trarrà vantaggio dalle nostre soluzioni su misura per la mobilità elettrica, che si tradurranno in un tempo di sviluppo più rapido. Siamo felici di collaborare con un partner del calibro di Automobili Pininfarina e siamo ansiosi di vedere i primi risultati positivi frutto della nostra collaborazione”, ha spiegato Ralf Göttel, CEO di Benteler.

“L’offerta di soluzioni per la mobilità elettrica è un passaggio naturale per Benteler. Ad esempio, realizziamo soluzioni per telai elettrificati, sistemi per lo stoccaggio delle batterie e il Benteler Electric Drive System 2.0”, ha aggiunto Marco Kollmeier, Vicepresidente della divisione Electro-Mobility di Benteler. “Conseguentemente, potremo aiutare le case automobilistiche a sfruttare le crescenti opportunità che la mobilità elettrica offre ai clienti, alla società e agli stessi costruttori”.

Insieme a Michael Perschke e Luca Borgogno, era presente il Dott. Christian Jung, Chief Technical Officer di Automobili Pininfarina, che ha evidenziato come: “la bellezza della tecnologia elettrica risieda nel fatto che la combinazione di batterie, motori e telai offra un concetto relativamente modulare su cui sviluppare una gamma di vetture”.

“La sfida più ardua consiste nel trasformare in realtà questa teoria e questo concetto flessibile, e farlo a un ritmo che favorisca e soddisfi la rapida crescita della domanda EV. Crediamo che la nostra collaborazione con Bosch Engineering e Benteler ci permetterà di superare con successo questa sfida, mentre valuteremo ulteriormente il potenziale di una piattaforma che risponda ai requisiti particolari di una gamma di vetture elettriche di lusso a elevate prestazioni”, ha concluso Jung.